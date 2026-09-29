Названы самые эффективные способы продлить жизнь
По ее словам, наибольший эффект дают вакцинация, физическая активность, полноценный сон, своевременный контроль давления, холестерина и уровня глюкозы. Также она посоветовала отказаться от курения и следить за белком в рационе.
Ранее главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова сообщила, что кабачок полезен людям с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Эксперт также призвала есть этот овощ при профилактике сахарного диабета и избыточной массы тела.
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