Названы самые эффективные способы продлить жизнь

Директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета, президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров? Ольга Ткачева назвала самые эффективные способы продлить жизнь. Об этом пишет РИА Новости.По ее словам, наибольший эффект дают вакцинация, физическая активность, полноценный сон, своевременный контроль давления, холестерина и уровня глюкозы. Также она посоветовала отказаться от курения и следить за белком в рационе.Ранее главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова сообщила, что кабачок полезен людям с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Эксперт также призвала есть этот овощ при профилактике сахарного диабета и избыточной массы тела.

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