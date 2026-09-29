Профессор Ткачева: снижение слуха и ухудшение зрения повышают риски деменции

Снижение слуха, как и нелеченное ухудшение зрения, входит в число модифицируемых факторов риска деменции, рассказал «Газете.Ru» профессор, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета, главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.«Снижение слуха, как и нелеченное ухудшение зрения, входит в число модифицируемых факторов риска деменции. При этом речь не идет о прямой и неизбежной связи: снижение слуха и ухудшение зрения не означают, что у человека обязательно развивается деменция. Однако своевременная коррекция сенсорных нарушений рассматривается как одна из составляющих профилактики когнитивного снижения», — заметила доктор.По словам профессора, снижение слуха в старшем возрасте нельзя считать исключительно бытовым неудобством, так как оно способно затруднять общение и способствовать социальной изоляции.«Слух связывает человека с окружающим миром. Когда становится трудно поддерживать разговор, человек меньше общается, постепенно выпадает из жизни. Кроме того, мозгу приходится тратить больше ресурсов, чтобы разобрать речь собеседника. Поэтому забота о слухе — это одновременно забота о социальной активности, самостоятельности и когнитивном здоровье. Слуховой аппарат нельзя назвать средством профилактики деменции. Но он помогает человеку слышать собеседников и сохранять социальные связи. Для людей старшего возраста это особенно важно. Часто жалобы близких на то, что человек стал невнимательным или плохо понимает обращенную речь, связаны со слухом, а не с памятью», — пояснила гериатр.

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