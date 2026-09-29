Россиянам дали совет по защите зрения детей

Чем меньше размер экрана и шрифта, тем сильнее ребенок напрягает глаза, также плохо влияет на органы зрения долгий просмотр контента, рассказал профессор, доктор медицинских наук, основатель Объединения детских глазных клиник «Ясный взор» Игорь Азнаурян. В беседе с «Лентой.ру» он назвал способы способность школьников хорошо видеть.В первую очередь врач рекомендовал родителям правильно оборудовать рабочее место ребенка. «Оно должно быть хорошо, равномерно освещено. Свет должен падать слева, не оставляя теней, если ребенок правша, и справа, если ребенок левша (также свет может падать сверху и спереди). В поле зрения ребенка исключите наличие блестящих или отражающих поверхностей, которые будут лишь отвлекать его или отбрасывать блики, меняя степень освещения», — уточнил он.Офтальмолог призвал объяснить ребенку, почему нельзя читать электронную книгу или сидеть за компьютером в полной темноте: такой перепад в освещении может сильно навредить зрению.Дети любят нарушать правила и читать с экрана, как им заблагорассудится, например, лежа на кровати. Руки ребенка, держащие книгу, дрожат под влиянием сердцебиения и дыхания. Это значит, что глаза во время просмотра контента все время подстраиваются, чтобы изображение было в фокусе, от чего возникает переутомлениеИгорь АзнаурянофтальмологТакже, по словам специалиста, вредно читать или смотреть на экран лежа на животе, так как расстояние между книгой и глазами сильно сокращается, а оно должно быть не меньше 40 сантиметров.«Важно соблюдать время использования устройств. Для малышей в возрасте до 7 лет просмотр телевизора в день не должен превышать 30-40 минут. Детям постарше можно разрешить смотреть телепередачи до 1,5-3 часов в день. Работа за компьютером и пользование смартфоном (выполнение домашнего задания, просмотр фильма, общение в соцсетях, компьютерные игры) тоже не должны превышать 40 минут в день», — сообщил врач.От риска развития близорукости ребенка могут уберечь соблюдение режима дня и регулярные прогулки на свежем воздухе, рассказал специалист. Собеседник «Ленты.ру» отметил, что для детей важны активный образ жизни, физическая активность, подвижные игры, а не только увлечение гаджетами.Следите за тем, чтобы ребенок не перенапрягал глаза при чтении или выполнении домашнего задания. Обязательно сделайте вместе с малышом красочный распорядок дня и повесьте его в детской на видном месте. Отметьте перерывы во время выполнения домашнего заданияИгорь АзнаурянофтальмологЕсли ребенку уже поставили близорукость и рекомендовали способы коррекции зрения, Азнаурян посоветовал стараться снизить нагрузку на глаза и регулярно посещать детского врача-офтальмолога для проведения осмотра и тестов.

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