Россиянам дали совет по защите зрения детей
В первую очередь врач рекомендовал родителям правильно оборудовать рабочее место ребенка. «Оно должно быть хорошо, равномерно освещено. Свет должен падать слева, не оставляя теней, если ребенок правша, и справа, если ребенок левша (также свет может падать сверху и спереди). В поле зрения ребенка исключите наличие блестящих или отражающих поверхностей, которые будут лишь отвлекать его или отбрасывать блики, меняя степень освещения», — уточнил он.
Офтальмолог призвал объяснить ребенку, почему нельзя читать электронную книгу или сидеть за компьютером в полной темноте: такой перепад в освещении может сильно навредить зрению.
Дети любят нарушать правила и читать с экрана, как им заблагорассудится, например, лежа на кровати. Руки ребенка, держащие книгу, дрожат под влиянием сердцебиения и дыхания. Это значит, что глаза во время просмотра контента все время подстраиваются, чтобы изображение было в фокусе, от чего возникает переутомление
Игорь Азнаурянофтальмолог
Также, по словам специалиста, вредно читать или смотреть на экран лежа на животе, так как расстояние между книгой и глазами сильно сокращается, а оно должно быть не меньше 40 сантиметров.
«Важно соблюдать время использования устройств. Для малышей в возрасте до 7 лет просмотр телевизора в день не должен превышать 30-40 минут. Детям постарше можно разрешить смотреть телепередачи до 1,5-3 часов в день. Работа за компьютером и пользование смартфоном (выполнение домашнего задания, просмотр фильма, общение в соцсетях, компьютерные игры) тоже не должны превышать 40 минут в день», — сообщил врач.
От риска развития близорукости ребенка могут уберечь соблюдение режима дня и регулярные прогулки на свежем воздухе, рассказал специалист. Собеседник «Ленты.ру» отметил, что для детей важны активный образ жизни, физическая активность, подвижные игры, а не только увлечение гаджетами.
Следите за тем, чтобы ребенок не перенапрягал глаза при чтении или выполнении домашнего задания. Обязательно сделайте вместе с малышом красочный распорядок дня и повесьте его в детской на видном месте. Отметьте перерывы во время выполнения домашнего задания
Игорь Азнаурянофтальмолог
Если ребенку уже поставили близорукость и рекомендовали способы коррекции зрения, Азнаурян посоветовал стараться снизить нагрузку на глаза и регулярно посещать детского врача-офтальмолога для проведения осмотра и тестов.
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