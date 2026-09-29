Онколог Воробьев: эти изменения в привычках кишечника сигнализируют о раке

Онколог рассказал , когда изменения в кишечнике могут сигнализировать о растущей опухоли.Изменения в привычках кишечника могут включать запор и диарею, но имеет ли это значение, если вы какое-то время питаетесь регулярно?Хотя многие из нас уклоняются от разговоров о дефекации, важно начать разговор — чтобы позаботиться о себе и своих близких. Фактически, если вы обратите внимание на свои привычки работы кишечника и поймете, что для вас нормально, это может означать разницу между обнаружением любых раковых изменений и возможностью ускользнуть от их внимания.Какими бы расплывчатыми или тонкими они ни были, врач поделился шестью «общими» симптомами рака кишечника, на которые следует обратить внимание.«Что касается запора и диареи, несколько нормальных движений между ними не игнорируют другие симптомы рака кишечника», — говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.Симптомы рака кишечника включают в себя:Боль в животеВздутие животаНепреднамеренная потеря весаКровь в фекалиях, которая может быть красной или черной.Кровотечение из анального отверстияУсталость.«Изменения в стуле могут быть преимущественно диареей, запором или комбинацией того и другого».Эти симптомы рака кишечника, в частности, «различны в зависимости от каждого пациента».Ключевым акцентом здесь является изменение того, что является нормальным. Это может означать, что консистенция ваших фекалий изменилась, стала более твердой, мягкой или, в некоторых случаях, у вас возникла новая диарея.«Изменение в привычке дефекации также касается частоты посещения туалета, поэтому более или менее частое опорожнение кишечника может быть ненормальным. При этом также учитываются изменения цвета вашего стула или степень контроля над тем, как вы открываете кишечник (недержание). В качестве ориентира любые изменения, которые сохраняются более шести недель, считаются значительными. Однако, если изменение режима стула связано с каким-либо другим симптомом, важно как можно скорее обратиться к врачу».Рак кишечника на поздней стадии может проявляться так же, как и рак кишечника, который не распространился на другие части тела.Симптомы, характерные для запущенного рака кишечника, могут включать снижение аппетита, низкий уровень энергии и усталость, — сказал онколог Воробьев.Наиболее распространенными органами распространения рака кишечника являются печень и легкие. Для печени это может включать боль в верхней правой части живота или пожелтение кожи или глаз, известное как желтуха. Для легких это может включать одышку или новый кашель.Все пациенты, у которых есть какие-либо симптомы, соответствующие раку кишечника, должны пройти обследование. Если у вас есть один или несколько из этих контрольных признаков, «стоит посетить своего терапевта, чтобы обсудить его более подробно».Хотя эти симптомы могут указывать на рак кишечника, они также могут сигнализировать о других заболеваниях.

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