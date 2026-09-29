Гериатр Ткачева: продлить жизнь помогут вакцинация, сон и физическая активность

Самыми эффективными способами продлить жизнь президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров? Ольга Ткачева в комментарии РИА Новости назвала вакцинацию, физическую активность, полноценный сон, своевременный контроль давления, холестерина и глюкозы. Она также упомянула разумный подбор лекарств, коррекцию нарушений зрения и слуха, отказ от курения и получение достаточного количества белка.По мнению геронтолога, никогда не поздно поменять свою жизнь. Согласно результатам исследований, физическая активность даже во второй половине жизни укрепляет здоровье и способствует долголетию. До этого финские ученые проанализировали данные 2690 мужчин 1919–1934 годов рождения, которые прошли медицинское обследование в рамках Хельсинкского исследования бизнесменов.За участниками наблюдали в среднем 40 лет - до января 2025 года. К благоприятным факторам здоровья исследователи отнесли отказ от курения, индекс массы тела ниже 25, систолическое давление менее 140 мм рт. ст., общий холестерин ниже 6,0 ммоль/л и отсутствие "скачков" уровня глюкозы в крови после приема специального раствора. Мужчины, у которых не было ни одного соответствия по пяти факторам, в среднем прожили 31,8 года после первого обследования.Участники со всеми пятью благоприятными показателями - 42,7 года, то есть почти на 11 лет дольше.

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