Кардиолог Варфоломеев: простой способ улучшить здоровье сердца – не связано с упражнениями или диетой

Первое в своем роде исследование обнаружило улучшение сердечно-сосудистой системы у пациентов с ишемической болезнью сердца, которые занимались смехотерапией.Ишемическая болезнь сердца, вызванная накоплением бляшек в стенках артерий, снабжающих кровью сердце, является одним из наиболее распространенных заболеваний в мире.От лекарств до хирургического вмешательства существует множество вмешательств, которые могут помочь в лечении потенциально смертельного заболевания. Однако новое исследование предполагает, что смех также может помочь.Исследование, которое еще предстоит рецензировать, показало, что смехотерапия может повысить функциональные возможности сердечно-сосудистой системы, включая сердце, легкие, артерии и вены."Исследовательская группа заметила уменьшение воспаления и улучшение показателей здоровья среди пациентов с ишемической болезнью сердца, которые проходили курс этой терапии", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев, комментируя исследование специально для МедикФорум.Ишемическая болезнь сердца возникает, когда коронарные артерии сердца испытывают трудности с снабжением органа достаточным количеством крови, кислорода и питательных веществ."Сеансы смеха могут привести к расширению тканей внутри сердца, что потенциально может привести к увеличению потока кислорода через организм".Осматривая 26 взрослых со средним возрастом 64 года в период с августа 2016 года по декабрь 2020 года, исследовательская группа измерила потребление кислорода у испытуемых и расширение их главной артерии при увеличении кровотока.Кроме того, они также измерили уровни молекул в организме пациентов, указывающих на воспаление, таких как интерлейкин (IL)-6, IL-10, фактор некроза опухоли (TNF)-альфа, молекула адгезии сосудистых клеток (VCAM) и молекула межклеточной адгезии. (ИКАМ).Тринадцать участников исследования были распределены в группу, которая проходила смехотерапию путем просмотра двух выбранных ими телешоу в неделю, в то время как остальные 13 участников, которые служили контрольной группой, смотрели «нейтральные документальные фильмы»."Результаты показали увеличение максимального потребления кислорода организмом и улучшение функции тканей, а также маркеров воспаления в организме".Это исследование является первым контролируемым клиническим исследованием, оценивающим влияние реабилитации с использованием смехотерапии на пациентов с ишемической болезнью сердца.Кроме того, исследование подтверждает предыдущие исследования, в которых говорилось, что хороший смех заставляет организм вырабатывать эндорфины — гормоны, которые могут уменьшить стресс и воспаление, а также помочь сердцу и кровеносным сосудам расслабиться.Основываясь на этих новых результатах, ученые полагают, что смехотерапия может представлять собой «эффективную форму сердечной реабилитации в этой популяции пациентов».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки