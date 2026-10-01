Врачи назвали неочевидный способ защитить мозг от деменции

Забота о здоровье сердца может одновременно помочь снизить риск развития деменции, считают невролог Нилюфер Эртеккин-Танер и гериатр Скотт Кайзер. Неочевидный способ защитить здоровье мозга они назвали в беседе с Women's Health.По словам Эртеккин-Танер, многие переживают о здоровье мозга и стараются тренировать память, но забывают о ключевом факторе в профилактике. Мозгу, чтобы нормально работать, в первую очередь нужны здоровые сосуды и сердце, так как именно они питают орган. Кроме того, невролог отметила, что болезни, вредные для сердца, такие как диабет, высокий уровень холестерина и давления, разрушительны и для мозга.Кайзер добавил, что у этого факта есть и обратная сторона: все, что полезно для сердца и сосудов, приносит пользу и мозгу. Так, занятия спортом, сбалансированное питание, контроль давления, сахара и холестерина, по словам врача, являются инвестицией не только в долголетие, но и в сохранение умственных способностей.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки