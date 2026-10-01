Врачи назвали неочевидный способ защитить мозг от деменции
По словам Эртеккин-Танер, многие переживают о здоровье мозга и стараются тренировать память, но забывают о ключевом факторе в профилактике. Мозгу, чтобы нормально работать, в первую очередь нужны здоровые сосуды и сердце, так как именно они питают орган. Кроме того, невролог отметила, что болезни, вредные для сердца, такие как диабет, высокий уровень холестерина и давления, разрушительны и для мозга.
Кайзер добавил, что у этого факта есть и обратная сторона: все, что полезно для сердца и сосудов, приносит пользу и мозгу. Так, занятия спортом, сбалансированное питание, контроль давления, сахара и холестерина, по словам врача, являются инвестицией не только в долголетие, но и в сохранение умственных способностей.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил validol в категорию Неврология
Добавить комментарий