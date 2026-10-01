Дерматолог рассказала, почему могут трескаться уголки губ

Трещинки в уголках рта — проблема, с которой хотя бы раз в жизни сталкивался почти каждый. Об этом рассказала в беседе с «Чемпионатом» Диана Хадж, врач-дерматолог клиники «Евроонко» в Краснодаре.В медицине это состояние называют ангулярным хейлитом или «заедами». Многие ошибочно считают его безобидной мелочью, но за этим симптомом нередко скрываются серьёзные причины.Самая частая причина — это инфекции. В норме в уголках губ скапливается слюна, создавая идеальную влажную среду для размножения различных микроорганизмов. Как только защитный барьер кожи нарушается, туда тут же устремляются бактерии, грибы и вирусы.Бактерии чаще всего вызывают гнойные, так называемые «медовые» корочки и глубокие трещины. Если же трещины покрыты белым творожистым налётом, вероятнее всего это свидетельствует о присоединении грибковой микрофлоры — кандидозе.Также изменения в уголках губ могут быть связаны с некоторыми дефицитами витаминов и микроэлементов. Например, при железодефицитной анемии, недостатке витаминов группы B, цинка также могут наблюдаться «заеды».Немаловажной причиной появления подобных жалоб могут быть банальная сухость кожи, агрессивные косметические средства, а также привычка облизывать или покусывать губы.Не нужно забывать о стрессовом факторе, отмечает эксперт. Хронический стресс снижает общий и местный иммунитет кожи, замедляет регенерацию тканей. Многие пациенты замечают, что трещины появляются именно в напряжённые периоды жизни.Диана Хадж подчёркивает: трещины в уголках губ — это не просто косметический дефект и не следствие «плохого ухода». Часто за ними стоят инфекции, авитаминозы или стрессовые факторы. Правильный уход и своевременный визит к дерматологу помогут не только залечить трещинки, но и найти корень проблемы.

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