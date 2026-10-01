Россиянам назвали веские причины не злоупотреблять солеными огурцами
Основным недостатком соленых огурцов врач назвала высокое содержание в них соли. Особенно внимательно к количеству соленых продуктов она призвала относиться людей с повышенным артериальным давлением, некоторыми заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы, а также тех, кому врач рекомендовал ограничить натрий. В таких случаях, по словам доктора, размер порции и частоту употребления лучше согласовать со специалистом.
«Кроме того, соленые огурцы могут вызывать дискомфорт у людей с чувствительным желудочно-кишечным трактом. Кислый и соленый продукт способен усиливать симптомы у людей, склонных к изжоге или другим диспепсическим проявлениям», — отметила Налбандян.
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