Воспаление может изменять форму сердца еще до того, как это можно почувствовать

Задолго до появления болей в груди или постановки диагноза воспаление может уже оказывать негативное воздействие на сердце. В исследовании, охватившем почти полмиллиона человек, у тех, кто имел самый высокий уровень маркера в крови под названием GlycA, риск инфаркта миокарда, инсульта и других серьезных проблем с сердцем был на 43% выше, а также наблюдались уменьшение размеров камер сердца, утолщение стенок и снижение эффективности перекачивания крови — изменения, которые могут появиться еще до того, как сердечно-сосудистые заболевания станут клинически очевидными. Результаты исследования были опубликованы в European Journal of Preventive Cardiology.Исследователи, анализируя данные из UK Biobank — долгосрочного проекта в области здравоохранения, отслеживающего состояние сотен тысяч взрослых жителей Соединенного Королевства с середины 2000-х годов, — сообщили в Европейском журнале профилактической кардиологии, что это хроническое воспаление низкой степени тяжести связано с незначительными различиями в структуре и функциях сердца. Почему одни люди страдают от одних и тех же вредных привычек больше, чем другие, долгое время оставалось загадкой для ученых, и, как оказалось, генетика играет важную роль в поиске ответа.Не менее показательно и то, что изначально подпитывает это воспаление. Курение, избыток жировой ткани, плохое психическое здоровье и жизнь в бедности — все это повышало уровень воспаления в ходе исследования. Но генетика влияла на то, насколько сильно эти стрессоры на самом деле вредили конкретному человеку, что может объяснить, почему одни люди, кажется, избегают последствий нездорового образа жизни, а другие — нет.Анализ был проведен учеными Имперского колледжа Лондона на основе данных более чем 488 000 участников британского биобанка UK Biobank, в анализах крови которых измерялось содержание вещества под названием GlycA — маркера, отражающего долговременное воспаление в организме. Он работает примерно так же, как С-реактивный белок (СРБ), более распространенный анализ крови, который врачи уже используют для проверки на воспаление, но уровень GlycA, как правило, остается более стабильным с течением времени и отражает несколько воспалительных процессов, происходящих одновременно.Участники исследования, проходившие в период с 2006 по 2010 год, были в возрасте от 40 до 69 лет, и исследователи наблюдали за ними в течение в среднем более 15 лет. Около 70 800 человек также прошли детальное сканирование сердца, что позволило исследователям изучить структуру и функцию их сердца, а не только биохимический состав крови. Меньшая группа, от 8000 до 53 000 человек в зависимости от конкретного анализа, прошла дополнительные анализы крови на 80 различных белков, связанных с воспалением, что позволило команде сузить круг биологических сигналов, которые могли вызывать повреждения.У людей с более высоким уровнем GlycA, как правило, наблюдались меньшие по размеру камеры сердца относительно размера тела, более толстые стенки сердца и менее эффективное наполнение сердца кровью между ударами. Их сердца также бились несколько чаще, что, по мнению исследователей, отражало компенсацию сердцем меньшего объема крови, перекачиваемого с каждым ударом. Эти закономерности сохранялись даже после учета пола, возраста, размера тела и диабета, и наблюдались как у мужчин, так и у женщин.Эти структурные изменения имели реальные последствия. Повышенный уровень GlycA коррелировал с серьезными проблемами сердца, включая инфаркты, инсульты, сердечную недостаточность и остановку сердца. Он также предсказывал риск, выходящий за рамки того, что могли выявить стандартный анализ холестерина или анализ на С-реактивный белок (СРБ), то есть он мог обнаружить то, что упускают эти старые тесты.Чтобы выяснить, что может объяснить связь между воспалением и изменениями в сердце, команда проверила, может ли какой-либо из 80 белков объяснить эту связь. Один белок, антагонист рецептора интерлейкина-1, вещество, которое организм выделяет для контроля воспаления, статистически объяснил около 27% связи между общим уровнем воспаления и одним из показателей размера камер сердца. Другой белок, фактор роста гепатоцитов, сыграл аналогично большую роль в другом показателе работы сердца. Когда исследователи изучили, какие белки связывают воспаление с инфарктами и инсультами, белок интерлейкин-6 , известный тем, что запускает воспаление во всем организме, выделился наиболее сильно, статистически объясняя около трети этой связи.Некоторые из этих белков уже являются мишенью для экспериментальных препаратов в клинических испытаниях, направленных на снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с воспалением, что является обнадеживающим признаком того, что эти исследования в конечном итоге могут привести к созданию реальных методов лечения.Исследователи также хотели выяснить, что вообще вызывает воспаление. Они сравнили 177 факторов образа жизни и окружающей среды с уровнем воспаления у почти 479 000 участников. Жировые отложения в области живота, курение, психологический стресс и признаки финансовых трудностей, такие как аренда жилья у местного жилищного управления, оказались наиболее сильными предикторами более высокого уровня воспаления.Когда команда объединила эти данные с генетическими показателями риска, построенными на основе различных этнических групп, они обнаружили более 100 случаев, когда генетический риск сердечно-сосудистых заболеваний у человека влиял на то, насколько сильно такие факторы, как курение, избыток жировой ткани, бедность или проблемы с психическим здоровьем, влияли на воспаление. Почти 50 из этих комбинаций также влияли на то, насколько сильно воспаление влияло на фактический инфаркт или инсульт. В обоих анализах выявилось семнадцать закономерностей, большинство из которых были связаны с показателями финансовых трудностей. В одном из примеров статус занятости человека взаимодействовал с его генетическим показателем риска таким образом, что усиливал его влияние как на уровень воспаления, так и на вероятность серьезного сердечного приступа.В этом исследовании риск сердечно-сосудистых заболеваний рассматривается как результат сочетания привычек и генов, а не только одного из них. Привычка человека курить, объем талии, уровень стресса или финансовые трудности влияют не на «чистый лист», а на организм, уже сформированный наследственными факторами риска. Это означает, что рекомендации по здоровью, основанные исключительно на отказе от курения или снижении веса, хотя и заслуживают внимания, могут упускать из виду, почему одинаковые усилия дают разные результаты у разных людей. Исследователи предполагают, что сочетание показателей воспаления в крови с генетическими профилями риска может помочь врачам определить, кому требуется наиболее срочная помощь, вместо того чтобы рассматривать каждого курильщика, каждого работника, испытывающего стресс, или каждого человека, живущего в нищете, как подверженного одному и тому же риску.На данный момент исследование дает лишь частичный ответ на вопрос, почему у двух соседей с одинаковыми вредными привычками могут оказаться совершенно разные сердца. Разница может быть обусловлена не столько силой воли или удачей, сколько тем, как наследственный риск каждого человека сочетается с курением, стрессом, лишним весом и жизненными трудностями.

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