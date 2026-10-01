«Боль в горле — главный маркер»: Как распознать подвид ковида «Эрис»

Боль в горле является характерным симптомом для подвида омикрон-штамма коронавируса «Эрис», сказал в пресс-центре НСН Геннадий Онищенко.Коронавирус больше не рассматривают как исключительно пандемическую угрозу — теперь он стал частью сезонной картины заболеваемости, заявил в пресс-центре НСН академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.«Ковид с этого года официально включён в число штаммов, определяющих сезонный рост заболеваемости. Речь идёт о новом субварианте — подвиде омикрон "Эрис". Впервые он был выявлен в Великобритании. Этот субвариант не обладает пандемическим потенциалом, поскольку является одной из вариаций омикрона. Тем не менее сегодня он доминирует. Его характерные симптомы — насморк, усталость, чихание, головная боль и боль в горле. Причём боль в горле особенно характерна именно для этого субварианта: как правило, у других респираторных инфекций этот симптом не выражен. На сегодняшний день есть полное понимание того, как его лечить», — сказал собеседник НСН.

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