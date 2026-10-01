«Вертится на языке, а вспомнить не могу»: когда забывчивость — повод для тревоги

Забыли обычное слово посреди разговора? Ученые называют это состояние феноменом на кончике языка. Мозг не потерял слово — он просто временно не может до него «дотянуться». Но когда подобная забывчивость должна стать поводом для тревоги? Ответ на этот вопрос «Вечерняя Москва» узнала у КПТ-психотерапевта, детского психиатра сети клиник «Андреевские больницы Неболит» Татьяны Языковой.Когда забывчивость считается нормойПо словам специалиста, такую забывчивость можно считать нормой, если:человек понимает, что означает слово, даже если не может его произнести;он вспоминает его сам — через минуту или после подсказки (например, на какую букву оно начинается);человек может объяснить слово другими словами;это случается эпизодически — когда человек устал, сильно тревожится, не выспался или одновременно делает пять дел.С возрастом такие паузы случаются чаще — это естественный процесс, а не болезнь. Мозг работает чуть медленнее, но работает правильно, — отметила психотерапевт.Когда пора насторожитьсяПо мнению специалиста, граница между нормой и проблемой проходит по простому вопросу: слово вернулось или исчезло навсегда? Также существуют и другие тревожные признаки, по которым можно распознать, что забывчивость переходит в опасную фазу, рассказала доктор:Слово не вспоминается вообще. Ни через минуту, ни через час, ни после подсказки.Человек путает слова. Говорит «часы», имея в виду «градусник». Или «собака» вместо «холодильник». Это называется парафазией и является серьезным сигналом.Теряется смысл. Человек не просто не может сказать «зонт» — он не помнит, что это такое и зачем нужно.Страдает повседневность. Из-за проблем с речью человек перестает звонить, не может объясниться с врачом, не заполняет документы.Добавляются другие симптомы: забываются недавние события, теряются вещи, человек плохо ориентируется в знакомом месте, меняется настроение.Снижается критическая оценка своего состояния. Человек не замечает, что с ним что-то не так, или отрицает очевидные проблемы, которые видны окружающим.Это один из самых серьезных сигналов: страдает не только память, но и способность осознавать собственную болезнь, — подчеркнула Языкова.Почему так происходитПричины возникновения «забывчивости» делятся на две большие группы, пояснила специалист:ОбратимыеМозг и психика целы, но работают «со сбоями»:хронический стресс и тревога (это действительно буквально мешает памяти);депрессия;недосып;перегрузка: слишком много задач одновременно;дефицит витамина B12, проблемы с щитовидной железой;последствия инфекционной интоксикации или воздействия нейротропных вирусов (например как при COVID-19).Эти причины можно скорректировать или даже полностью убрать, — уточнила эксперт.Необратимые или труднообратимыеКогда повреждены клетки мозга:болезнь Альцгеймера;сосудистые изменения (микроинсульты);лобно-височная деменция (здесь речь страдает первой).Как отличить одно от другого: простой тестТри вопроса, которые помогают сориентироваться:Человек знает, что это слово значит? Да — скорее норма. Нет — тревожный сигнал.Он вспомнил его позже или с подсказкой? Да — скорее норма. Нет — тревожный сигнал.Это мешает ему жить и общаться? Нет — скорее норма. Да — тревожный сигнал.Что делатьЕсли это редкие эпизоды на фоне усталости — выспаться, снизить нагрузку, дать мозгу передышку, скорректировать образ жизни. Все наладится.Если эпизоды участились, слово не возвращается, путаются слова или человек перестал замечать свои проблемы — идти к неврологу или психиатру.Врач проведет обследование, соберет анамнез для более точного понимания причин. Самый чувствительный инструмент сегодня — Монреальская шкала (MoCA). Она занимает 10–15 минут и показывает, есть ли реальные проблемы, — добавила доктор.Важно: не ставить диагнозы по интернету и не игнорировать симптомы. Раннее обращение — это не паника, а разумная забота о себе. Многие причины обратимы, а при органических процессах ранняя помощь замедляет развитие болезни.Забыть слово — это бывает с каждым. Но если слова начали исчезать по-настоящему — не откладывайте визит к врачу, — заключила специалист.

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