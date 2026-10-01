«Вертится на языке, а вспомнить не могу»: когда забывчивость — повод для тревоги
Когда забывчивость считается нормой
По словам специалиста, такую забывчивость можно считать нормой, если:
человек понимает, что означает слово, даже если не может его произнести;
он вспоминает его сам — через минуту или после подсказки (например, на какую букву оно начинается);
человек может объяснить слово другими словами;
это случается эпизодически — когда человек устал, сильно тревожится, не выспался или одновременно делает пять дел.
С возрастом такие паузы случаются чаще — это естественный процесс, а не болезнь. Мозг работает чуть медленнее, но работает правильно, — отметила психотерапевт.
Когда пора насторожиться
По мнению специалиста, граница между нормой и проблемой проходит по простому вопросу: слово вернулось или исчезло навсегда? Также существуют и другие тревожные признаки, по которым можно распознать, что забывчивость переходит в опасную фазу, рассказала доктор:
Слово не вспоминается вообще. Ни через минуту, ни через час, ни после подсказки.
Человек путает слова. Говорит «часы», имея в виду «градусник». Или «собака» вместо «холодильник». Это называется парафазией и является серьезным сигналом.
Теряется смысл. Человек не просто не может сказать «зонт» — он не помнит, что это такое и зачем нужно.
Страдает повседневность. Из-за проблем с речью человек перестает звонить, не может объясниться с врачом, не заполняет документы.
Добавляются другие симптомы: забываются недавние события, теряются вещи, человек плохо ориентируется в знакомом месте, меняется настроение.
Снижается критическая оценка своего состояния. Человек не замечает, что с ним что-то не так, или отрицает очевидные проблемы, которые видны окружающим.
Это один из самых серьезных сигналов: страдает не только память, но и способность осознавать собственную болезнь, — подчеркнула Языкова.
Почему так происходит
Причины возникновения «забывчивости» делятся на две большие группы, пояснила специалист:
Обратимые
Мозг и психика целы, но работают «со сбоями»:
хронический стресс и тревога (это действительно буквально мешает памяти);
депрессия;
недосып;
перегрузка: слишком много задач одновременно;
дефицит витамина B12, проблемы с щитовидной железой;
последствия инфекционной интоксикации или воздействия нейротропных вирусов (например как при COVID-19).
Эти причины можно скорректировать или даже полностью убрать, — уточнила эксперт.
Необратимые или труднообратимые
Когда повреждены клетки мозга:
болезнь Альцгеймера;
сосудистые изменения (микроинсульты);
лобно-височная деменция (здесь речь страдает первой).
Как отличить одно от другого: простой тест
Три вопроса, которые помогают сориентироваться:
Человек знает, что это слово значит? Да — скорее норма. Нет — тревожный сигнал.
Он вспомнил его позже или с подсказкой? Да — скорее норма. Нет — тревожный сигнал.
Это мешает ему жить и общаться? Нет — скорее норма. Да — тревожный сигнал.
Что делать
Если это редкие эпизоды на фоне усталости — выспаться, снизить нагрузку, дать мозгу передышку, скорректировать образ жизни. Все наладится.
Если эпизоды участились, слово не возвращается, путаются слова или человек перестал замечать свои проблемы — идти к неврологу или психиатру.
Врач проведет обследование, соберет анамнез для более точного понимания причин. Самый чувствительный инструмент сегодня — Монреальская шкала (MoCA). Она занимает 10–15 минут и показывает, есть ли реальные проблемы, — добавила доктор.
Важно: не ставить диагнозы по интернету и не игнорировать симптомы. Раннее обращение — это не паника, а разумная забота о себе. Многие причины обратимы, а при органических процессах ранняя помощь замедляет развитие болезни.
Забыть слово — это бывает с каждым. Но если слова начали исчезать по-настоящему — не откладывайте визит к врачу, — заключила специалист.
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