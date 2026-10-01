Раскрыта максимально допустимая доза кабачков в день

Гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов рассказал, сколько кабачков можно съедать в день без вреда для здоровья. Максимально допустимую дозу этого овоща в сутки он раскрыл в разговоре.Врач обратил внимание, что у здорового взрослого человека нет установленной медицинской нормы, после которой кабачки становятся вредными. Их количество зависит от общего рациона, переносимости и того, какие еще овощи и продукты человек употребляет. «В качестве практического ориентира можно использовать примерно 150-300 граммов кабачков в день, если они хорошо переносятся и входят в общую рекомендованную порцию овощей», — уточнил Белоусов.При этом специалист подчеркнул: вполне нормально есть кабачки несколько раз в неделю и чередовать их с другими овощами, поскольку гораздо важнее общее разнообразие рациона. По его словам, если человек каждый день съедает большую тарелку кабачков, но почти не употребляет другие овощи, такое меню нельзя считать оптимальным. Кабачок лучше использовать как одну из составляющих овощной части меню, отметил Белоусов.

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