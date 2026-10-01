Минздрав зарегистрировал вакцину от аллергии на пыльцу "Аллергарда"

Вакцина от аллергии на пыльцу и сопутствующей перекрестной пищевой аллергии зарегистрирована Минздравом РФ, сообщили в пресс-службе министерства.«Минздрав России зарегистрировал аллерговакцину "Аллергарда", предназначенную для профилактики и терапии аллергического риноконъюнктивита, вызванного сенсибилизацией к пыльце березы, и сопутствующей перекрестной пищевой аллергии», — говорится в сообщении.Уточняется, что это новое поколение аллерген-специфической иммунотерапии. Отличие от традиционной аллерген-специфической иммунотерапии заключается в использовании рекомбинантного генно-инженерного антигена, разработанного на основе отдельных неаллергенных структурных компонентов натурального аллергена, а не цельного белка или природного аллергенного экстракта.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки