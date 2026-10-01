Врач предупредила о неочевидном внешнем признаке проблем со здоровьем

Ногти меняют цвет и форму не просто так, заявила заведующая кабинетом дерматовенерологии и косметологии АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Екатерина Анпилогова. Проявлением каких проблем со здоровьем может быть этот признак, она рассказала «Ленте.ру».«При железодефиците ногти иногда становятся тонкими, хрупкими и вогнутыми, приобретая форму своеобразной "ложки". Выраженная ломкость также может сопровождать нарушения питания, заболевания щитовидной железы и некоторые хронические состояния. При этом сам по себе внешний вид ногтей не позволяет определить, какого именно вещества не хватает», — отметила Анпилогова.При этом, по ее словам, изменение цвета, толщины или структуры ногтевой пластины может быть связано с местной инфекцией или травмой. Например, небольшие белые пятна после маникюра, удара или другой микротравмы — довольно распространенное явление.Есть изменения, которые встречаются значительно реже, но выглядят особенно характерно, продолжила врач. Она предупредила, что, например, округлые ногти с сильно загнутыми кончиками пальцев — так называемые «барабанные палочки» — могут наблюдаться при некоторых заболеваниях легких и сердца.Отдельное внимание Анпилогова обратила на потемнение ногтя. Пигментированная полоса, особенно на одном ногте, которая постепенно расширяется или меняет цвет, требует осмотра дерматолога: в редких случаях причиной может быть меланома ногтевого аппарата, пояснила специалист.

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