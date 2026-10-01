Онколог назвал безобидные симптомы ранних стадий рака

На ранних стадиях онкологических заболеваний человек является почти здоровым, однако в его организме уже развивается опухоль, рассказал врач-онколог, химиотерапевт «СМ-Клиника» Расул Ахмаев. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что даже самые безобидные симптомы онкологических процессов на ранних стадиях нельзя игнорировать, пытаться заглушить таблетками или приемом витаминов или надеяться «на авось».По словам онколога, частые простуды или непроходящий кашель должны насторожить в первую очередь.«Частые простуды и вообще способность болеть от столкновения с любым вирусом — знак того, что иммунная система ослаблена. Можно, конечно, думать, что все дело в климате, общей усталости, недостатке витаминов и сна или экологии. Но если человек переходит из одной простуды в другую, то есть болеет чаще, чем ощущает себя здоровым — это повод пройти обследование», – Расул Ахмаев, врач-онколог, химиотерапевт «СМ-Клиника»По словам онколога, утомляемость обычно является одним из ранних симптомов онкологического заболевания, который чаще всего игнорируется и самим больным, и врачами-терапевтами, к которым тот обращается.Кроме того, еще одним неочевидным признаком онкологического заболевания может стать дискомфорт и нарушения работы ЖКТ. На ранних стадиях рак успешно маскируется под болезни тех органов, в которых растет и развивается опухоль. Поэтому при появлении непонятных симптомов в области ЖКТ, а особенно если они не проходят 2-3 недели, лучше показаться специалисту.«Вслед за утомляемостью может пропасть и аппетит. Аппетит обычно пропадает на фоне токсинов, которые выделяет в кровоток растущая опухоль», — объяснил Ахмаев.Должна также насторожить быстрая потеря веса — до 10-15 килограммов буквально за пару месяцев. Это очень частый симптом онкологического заболевания — например, рака поджелудочной железы: опухоль перекрыла протоки, человек перестал получать необходимые пищеварительные ферменты, и любая полученная еда просто не усваивается организмом вовсе, подчеркнул онколог.«У некоторых заболеваний есть своя четкая симптоматика — например, при лимфоме это повышенная потливость: человек по ночам просыпается буквально мокрым, хотя меняет рубашку несколько раз за ночь», — рассказал Ахмаев.Врач также объяснил, что примерно на II стадии опухоль начинает выделять в общий кровоток продукты своей жизнедеятельности. Эти токсины циркулируют по всему организму, но иммунная система до поры до времени их не воспринимает как опасность, поэтому организм не борется. Единственные симптомы — нарастает слабость и появляется апатия.«Внимательно следите за своим состоянием или изменениями в здоровье своих близких. В случае с онкологическим заболеванием лучше перестраховаться, чем пропустить болезнь на ранней стадии, когда можно эффективно с ней бороться. Самое правильное, что можно сделать — регулярно проходить чек-апы всего организма в клинике», — добавил Ахмаев.

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