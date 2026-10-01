Онколог назвал безобидные симптомы ранних стадий рака
По словам онколога, частые простуды или непроходящий кашель должны насторожить в первую очередь.
«Частые простуды и вообще способность болеть от столкновения с любым вирусом — знак того, что иммунная система ослаблена. Можно, конечно, думать, что все дело в климате, общей усталости, недостатке витаминов и сна или экологии. Но если человек переходит из одной простуды в другую, то есть болеет чаще, чем ощущает себя здоровым — это повод пройти обследование», – Расул Ахмаев, врач-онколог, химиотерапевт «СМ-Клиника»
По словам онколога, утомляемость обычно является одним из ранних симптомов онкологического заболевания, который чаще всего игнорируется и самим больным, и врачами-терапевтами, к которым тот обращается.
Кроме того, еще одним неочевидным признаком онкологического заболевания может стать дискомфорт и нарушения работы ЖКТ. На ранних стадиях рак успешно маскируется под болезни тех органов, в которых растет и развивается опухоль. Поэтому при появлении непонятных симптомов в области ЖКТ, а особенно если они не проходят 2-3 недели, лучше показаться специалисту.
«Вслед за утомляемостью может пропасть и аппетит. Аппетит обычно пропадает на фоне токсинов, которые выделяет в кровоток растущая опухоль», — объяснил Ахмаев.
Должна также насторожить быстрая потеря веса — до 10-15 килограммов буквально за пару месяцев. Это очень частый симптом онкологического заболевания — например, рака поджелудочной железы: опухоль перекрыла протоки, человек перестал получать необходимые пищеварительные ферменты, и любая полученная еда просто не усваивается организмом вовсе, подчеркнул онколог.
«У некоторых заболеваний есть своя четкая симптоматика — например, при лимфоме это повышенная потливость: человек по ночам просыпается буквально мокрым, хотя меняет рубашку несколько раз за ночь», — рассказал Ахмаев.
Врач также объяснил, что примерно на II стадии опухоль начинает выделять в общий кровоток продукты своей жизнедеятельности. Эти токсины циркулируют по всему организму, но иммунная система до поры до времени их не воспринимает как опасность, поэтому организм не борется. Единственные симптомы — нарастает слабость и появляется апатия.
«Внимательно следите за своим состоянием или изменениями в здоровье своих близких. В случае с онкологическим заболеванием лучше перестраховаться, чем пропустить болезнь на ранней стадии, когда можно эффективно с ней бороться. Самое правильное, что можно сделать — регулярно проходить чек-апы всего организма в клинике», — добавил Ахмаев.
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