Aif.ru: гонконгский грипп может стать причиной бронхита и пневмонии

Если гонконгский грипп лечить несвоевременно, он может привести к серьезным осложнениям. О них aif.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.По словам Чернышовой, сентябрь и октябрь — наиболее подходящее время для вакцинации против этого гриппа. При отсутствии противопоказаний прививку можно сделать в день обращения. Она не дает полной гарантии защиты от заболевания, но снижает риск тяжелых осложнений, которые могут привести к госпитализации и негативным последствиям для здоровья.Врач отметила, что новый штамм отличается более быстрым течением болезни. Вероятность осложнений остается высокой. Среди них — бронхит и пневмония. Гриппозная пневмония лечится сложно и представляет собой серьезное заболевание. Также может развиться миокардит — воспаление сердечной мышцы, способное ухудшить состояние здоровья на всю оставшуюся жизнь. Поэтому, подчеркнула Чернышова, лучше не допускать осложнений и начинать лечение своевременно.Издание отмечает, что в России уже начали фиксировать первые случаи заражения мутировавшим штаммом «гонконгского» гриппа.

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