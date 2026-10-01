CDN: употребление одного вида фруктов связано с улучшением здоровья сердца

В США официальные рекомендации по потреблению фруктов составляют две чашки в день при рационе, основанном на 2000 калорий в день, — но, по оценкам, 8 из 10 человек не достигают этого уровня и потребляют менее половины этого количества.В начале этого года были обновлены Рекомендации по питанию для американцев (DGA) на период с 2025 по 2030 год, и хотя рекомендуемое количество потребляемых фруктов не изменилось по сравнению с предыдущим изданием, произошло более тонкое изменение: американцам было рекомендовано по возможности отдавать предпочтение целым фруктам, а не фруктовым сокам.Новое исследование, опубликованное в журнале Current Developments in Nutrition, подтверждает это изменение в рекомендациях. В ходе анализа пищевых привычек 371 000 участников исследователи из Университета Северной Дакоты обнаружили, что связь между потреблением фруктов и сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) варьируется в зависимости от способа их употребления.Хотя была выявлена заметная связь между более высоким потреблением цельных фруктов и улучшением здоровья сердечно-сосудистой системы, исследователи обнаружили, что в данных не было четкой и достоверной закономерности в отношении потребления 100-процентного фруктового сока и тех же самых сердечно-сосудистых заболеваний.«Определение того, что считается порцией фруктов, различается по всему миру, и включение или исключение сока является ключевым моментом, отличающим глобальные рекомендации по потреблению фруктов», — пишут исследователи. «Целью данного исследования было расширение эпидемиологического понимания потенциальных взаимосвязей между сердечно-сосудистыми заболеваниями и частотой потребления фруктов в зависимости от их типа».После учета возраста, дохода, образования и статуса курения исследователи обнаружили, что высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, ишемическая болезнь сердца и инфаркты связаны с потреблением меньшего количества цельных фруктов.В случае 100-процентного фруктового сока статистически значимые связи были обнаружены только между сердечными приступами и людьми, которые пили сок немного чаще, а также между высоким уровнем холестерина и людьми, которые пили сок немного реже.Судя по всему, употребление целых фруктов действительно оказывает некоторое влияние, тогда как фруктовый сок — не столь значительное, хотя в целом это исследование представляет собой лишь единичный случай, и поэтому не может доказать прямую причинно-следственную связь.«Возможно, сок не обладает такими же кардиозащитными свойствами, как целые фрукты», — пишут исследователи. «Однако для подтверждения необходимы дополнительные исследования с использованием лонгитюдных данных и с акцентом на кардиозащитные свойства фруктов по сравнению с соком».В среднем, фруктовый сок употреблялся 0,3 раза в день (примерно раз в три дня), а целые фрукты — 1,06 раза в день в исследуемой группе.У исследовательской группы есть несколько предположений относительно различий в данных, хотя ни одно из них пока не подтверждено. Во-первых, употребление целых фруктов сохраняет все растительные волокна, которые удаляются в процессе отжима сока, что, возможно, замедляет скачки уровня сахара и инсулина.Во-вторых, содержание растительных химических веществ, называемых полифенолами, в целых фруктах отличается от такового в фруктовых соках, и появляется все больше доказательств того, что цельные фрукты полезнее для нас.«В этом исследовании не проводилось прямого измерения потребления пищевых волокон или содержания полифенолов», — пишут исследователи. «Различия в содержании пищевых волокон между целыми фруктами и соком основаны на существующих данных о том, что большая часть клетчатки удаляется в процессе отжима фруктового сока».Исследователи указывают на предыдущие исследования, которые предполагали пользу фруктовых соков для здоровья сердца, и это необходимо учитывать. Гипотеза, конечно, не в том, что эти соки вредны для здоровья, а в том, что употребление самих фруктов может быть полезнее.Одним из возможных следующих шагов может стать расширение этого исследования во времени, чтобы выяснить, как потребление целых фруктов и фруктовых соков может влиять на здоровье сердечно-сосудистой системы. А пока совет остается прежним: ешьте больше фруктов.«Необходимы дополнительные исследования, чтобы изучить, как сердечно-сосудистые заболевания влияют на частоту потребления фруктов, выявить потенциальные механизмы и определить стратегии для увеличения потребления фруктов», — пишут исследователи.

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