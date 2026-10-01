JV: изменение голоса может предвещать снижение когнитивных функций

Раннее выявление признаков деменции – до появления основных симптомов – открывает больше возможностей для изучения прогрессирования заболевания и оказания поддержки пострадавшим.В предыдущих исследованиях для этого, например, использовались сканирование глаз и анализы крови. Теперь же новые исследования показывают, что ухудшение качества голоса также может указывать на более высокую вероятность развития деменции в будущем.Это открытие было сделано группой исследователей из Медицинского колледжа Университета Дрекселя в США, которые опубликовали свои результаты в Journal of Voice.В ходе исследования, охватившего в общей сложности 833 417 участников в возрасте 50 лет и старше, исследователи проследили взаимосвязь между диагностикой расстройства голоса, потери слуха или обоих состояний и вероятностью развития когнитивных нарушений или деменции (включая болезнь Альцгеймера), начиная с года, прошедшего после оценки голоса и слуха.«Мы обнаружили наиболее сильную связь с деменцией среди пациентов, страдающих расстройством голоса и потерей слуха», — говорит профессор Роберт Саталофф из Медицинского колледжа Дрексельского университета. «Важно отметить, что мы обнаружили, что люди с расстройством голоса, но без потери слуха, подвергаются большему риску, чем пациенты, испытывающие только потерю слуха».Результаты требуют тщательного анализа, поскольку проводилось несколько сравнений, но в целом картина такова, что нарушения голоса, включая изменения высоты, громкости или четкости, вполне могут предсказывать снижение когнитивных функций в пожилом возрасте.Участники с расстройством голоса, но без потери слуха, на 58 процентов чаще сталкивались с когнитивными проблемами или деменцией в будущем, а у тех, кто имел расстройство голоса и потерю слуха, эти шансы увеличивались более чем вдвое: до 104 процентов.Это сравнения с отдельными группами контрольных лиц, не имеющих проблем с голосом или слухом, однако не с теми же самыми контрольными группами.Для всех участников с нарушениями голоса, как с потерей слуха, так и без нее, повышенный риск составил 29 процентов. При наличии только потери слуха этот показатель составил 27 процентов.Важно отметить, что причинно-следственная связь здесь не доказана: наличие проблем с качеством голоса не означает неизбежность последующих осложнений для здоровья мозга или того, что проблемы с голосом напрямую провоцируют снижение когнитивных функций, деменцию или болезнь Альцгеймера (в исследовании эти три конечных результата не были разделены).Однако это свидетельствует о том, что это может быть еще один тревожный признак, заслуживающий изучения. Связь между потерей слуха и риском развития деменции уже хорошо изучена, и это исследование предполагает, что проблемы с качеством голоса являются аналогичным индикатором.«Многим из этих пациентов может быть полезно поговорить с отоларингологом, который сможет организовать когнитивную оценку, чтобы помочь пациентам разработать соответствующий план лечения», — говорит Саталофф.У исследователей есть несколько предположений о том, почему может существовать эта связь. Проблемы с голосом, вероятно, сокращают время, проводимое за разговорами, что, в свою очередь, снижает количество полезной стимуляции, получаемой мозгом.Более того, трудности с речью, такие как потеря слуха, как правило, снижают склонность людей к общению, а мы знаем, что социальная активность связана с предотвращением развития деменции.«Если у вас есть расстройство голоса, которое влияет на звучание вашего голоса, или если вам больно говорить или петь, вполне естественно реже участвовать в полезных для мозга социальных или других интересных занятиях», — говорит Саталофф.Исследовательская группа подчеркивает, что при нарушениях голоса часто можно получить помощь и лечение, и что они могут принести пользу и мозгу – даже если основные механизмы, лежащие в их основе, пока не совсем ясны.Дальнейшее развитие этого исследования могло бы включать в себя анализ голосовых расстройств по типам и изучение того, влияют ли методы лечения на риск когнитивных нарушений или деменции с течением времени.«В будущих исследованиях следует изучить, влияют ли конкретные этиологии голосовых расстройств на снижение когнитивных функций», — пишут исследователи.

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