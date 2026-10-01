Врач назвала две не связанные с насморком и аллергией причины заложенности носа

Терапевт Риве Барбур назвала две причины заложенности носа, не связанные с насморком или аллергией. Об этом она поговорила с Yahoo.По словам Барбур, хроническую заложенность носа может вызывать плесень, поскольку споры, которые грибы выбрасывают в воздух, раздражают слизистую оболочку носовых пазух и горла. Воздействие плесени может также вызывать усталость, затуманивание сознания, боли в мышцах и суставах, нарушения сна и другие воспалительные состояния, предупредила она. При обнаружении плесени в доме Барбур посоветовала принять меры по ее устранению, а также обратиться к врачу, чтобы обсудить лечение.Также, продолжила терапевт, причиной заложенности носа может стать дисбактериоз. Она рассказала, что когда количество полезных бактерий в организме уменьшается из-за стресса, неправильного питания или приема антибиотиков, то возникает снижающий иммунную защиту дисбаланс. «Это грозит чрезмерным размножением вредных бактерий, что, в свою очередь, ведет к многочисленным проблемам со здоровьем», — отметила Барбур.В этом случае заложенность носа может сопровождаться вздутием живота, неприятным запахом изо рта, сильной тягой к сладкой пище. При дисбактериозе врач порекомендовала сократить употребление или полностью отказаться от молочных продуктов, рафинированного сахара, красного мяса, глютена и алкоголя.

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