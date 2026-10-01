Офтальмолог объяснила, почему осенью слезятся глаза

Осенью у некоторых людей глаза слезятся не только из-за погоды. Как рассказала в беседе с NEWS.ru врач офтальмологического центра «Зрение» Анна Толтаева, причиной может быть аллергическая реакция на споры плесени, а в некоторых случаях — воспаление слёзного мешка, требующее медицинской помощи.По словам специалиста, первый холодный ветер на остановке или включённое дома отопление часто вызывают слёзы, но многие списывают это на погоду и терпят до весны. Между тем первая причина — аллергия. Споры плесени поднимаются от прелой листвы, а в редко проветриваемых квартирах копятся клещи домашней пыли и шерсть животных. При аллергии обычно слезятся оба глаза, появляется зуд, часто присоединяются насморк и чихание.Ветер, пересушенный воздух от батарей и длительная работа за экраном ускоряют разрыв слёзной плёнки. Нервные окончания подают сигнал тревоги, и главная слёзная железа выделяет дополнительную порцию водянистой составляющей.С возрастом отток слёзы ухудшается: слёзные точки и носослёзный канал сужаются, нижнее веко провисает и неплотно прилегает к глазу. Если слезится один глаз, причём и дома, и на улице, дело обычно в слёзоотводящих путях. Отдельная ситуация — болезненная красная припухлость у внутреннего угла глаза с гноем. Так проявляется воспаление слёзного мешка, и с этим нужно обратиться к врачу в тот же день.В домашних условиях помогут увлажнитель воздуха, перерывы от экрана с сознательным морганием и очки от ветра на улице. При корочках на ресницах по утрам нужны тёплые компрессы и гигиена век. До приёма офтальмолога можно капать искусственную слезу без консервантов, отметила Толтаева.

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