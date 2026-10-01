Названы самые вредные для сна напитки

Самым вредным напитком для сна является кофе, заявила невролог Лидия Чижикова.«Кофеин блокирует аденозиновые рецепторы в мозге, которые накапливают "давление сна" в течение дня, и мозг не понимает, что пора спать. Некоторые пациенты говорят, что кофе на них не действует, что они спокойно засыпают после него. Но они не учитывают, что кофе все равно влияет на архитектуру сна, снижая его качество. В результате при том же времени сна восстановление организма проходит менее эффективно», — рассказала Чижикова.Еще одним источником кофеина, пусть и вдвое меньше, чем в кофе, является крепкий чай, отметила невролог. По ее словам, этого вполне достаточно для возбуждения нервной системы и сложностей с засыпанием.Алкоголь многие считают снотворным, но это не так. Он может быстро «отключить» сознание, но при этом грубо нарушает глубокие фазы сна. В результате сон не принесет восстановленияЛидия ЧижикованеврологНевролог не рекомендует пить большое количество воды на ночь. Сама по себе вода по составу не влияет на сон, однако ее избыток заставит проснуться и идти в туалет. В результате нарушается непрерывность сна, что мешает выспаться.«Поэтому вечером, но не прямо перед сном, можно выпить теплого молока, травяного чая или воды, но в небольших количествах. А кофе, крепкий чай и алкоголь точно со сном не дружат», — добавила Чижикова.

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