Уролог, урогинеколог Нурахмед Караев предупредил женщин о рисках использования туалетной бумаги после опорожнения кишечника. Такое предостережение он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).Врач рассказал, что бумага размазывает загрязнения по коже, дальше при движении частицы фекалий могут попадать на вульву и вызывать обострения цистита, бактериального вагиноза, аэробного вагинита и кандидоза.Вместо бумаги Караев предложил после дефекации пользоваться гигиеническим душем. Это, подчеркнул врач, многократно снижает риск обострения инфекционных заболеваний урогенитальной области.

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