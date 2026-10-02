Врач подсказала способ ускорить выздоровление при простуде
Гезел считает, что сочетание витамина С и цинка, например в шипучих таблетках, помогает ускорить выздоровление при простуде и уменьшить тяжесть симптомов. По ее словам, этот способ наиболее эффективен, если начинать прием сразу после появления першения в горле, зуда в глазах или насморка.
При этом Гезел подчеркнула, что витамины и минералы сами по себе не лечат простуду. По ее словам, прежде всего важны отдых, обильное употребление жидкости и сбалансированное питание. Дополнительный прием витаминов она рекомендовала согласовать с врачом.
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