Россиян предупредили о скрытых опасностях рыбы

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского Университета Ольга Сайно рассказала, чем может быть вредна рыба. О скрытых опасностях этого продукта она поговорила с «Лентой.ру».Врач предупредила россиян, что из-за загрязнения водоемов в рыбе могут накапливаться тяжелые металлы (ртуть, свинец, кадмий) и другие загрязнители (диоксины, полихлорированные бифенилы). Особенно это касается крупных хищных рыб, которые живут долго и находятся на вершине пищевой цепи: тунец, акула, рыба-меч, марлин, королевская макрель.«Ртуть в форме метилртути — это нейротоксин, который негативно влияет на развивающуюся нервную систему, поэтому беременным женщинам, кормящим матерям и детям младшего возраста рекомендуют ограничивать такие виды рыб. Для того, чтобы снизить риск, нужно выбирать более мелкие и быстрорастущие виды, такие как лосось, сардины, треска, минтай», — объяснила Сайно.По словам специалиста, в мясе рыбы могут присутствовать паразиты. Чаще они встречаются в речной рыбе, например, в карповых, но возможны и в морской. Чтобы снизить риски заражения, Сайно посоветовала покупать рыбу у проверенных поставщиков, соблюдать правила термической обработки (или шоковой заморозки).Также она призвала не забывать, что рыба может вызвать аллергические реакции. Они могут быть в виде крапивницы, зуда, отека и проблем с дыханием. Кроме того, для людей с имеющимися заболеваниями почек или с предрасположенностью к ним избыточное употребление рыбного белка может создавать дополнительную нагрузку на них, добавила врач.

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