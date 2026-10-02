Онколог Каприн развеял миф о связи имплантатов и ботокса с раком

Имплантаты молочной железы и инъекции ботулотоксина не являются факторами риска онкологических заболеваний, рассказал в интервью ТАСС главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.«На сегодняшний день нет оснований считать, что эти вмешательства сами по себе повышают риск развития злокачественных опухолей. Имплантаты молочной железы не увеличивают риск рака молочной железы. При их установке имплантат располагается таким образом, что само наличие эндопротеза не является фактором канцерогенеза в ткани молочной железы. Ботулинический токсин также не рассматривается как фактор онкологического риска. Он широко применяется не только в косметологии, но и в медицинской практике», — сказал он.Онколог добавил, что отсутствие онкопотенциала у имплантатов молочной железы было подтверждено результатами многоцентровых исследований. Например, при наблюдении за 12 тыс. женщин с установленными эндопротезами рак молочной железы был выявлен у 41 пациентки, при этом связи возникновения опухоли с наличием имплантата установлено не было. То есть для этих женщин сохраняется общепопуляционный риск развития рака молочной железы.Каприн напомнил, что в реконструктивно-пластической хирургии ботулотоксин используют в том числе в составе терапии болевого синдрома при установке силиконовых эндопротезов. Поэтому данных о том, что применение ботулотоксина в косметологических целях повышает вероятность развития рака, нет, добавил онколог.Он подчеркнул, что значительно более серьезными факторами риска являются курение, злоупотребление алкоголем, инфекция вирусом папилломы человека и хроническая травма слизистой оболочки.

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