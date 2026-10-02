Раскрыт простой способ контролировать скачки давления

Журналисты телеканала «Царьград» заявили о пользе гимнастики для контроля скачков давления. В пример они привели схему упражнений Шишонина, рассказав о ней подробнее.Гимнастика Шишонина — это комплекс мягких упражнений для шеи, который способен помочь при гипертонии или неровном давлении. Однако упражнения можно делать лишь в том случае, если они не вызывают боли. Кроме того, перед тем как начать их выполнять, стоит обратиться за консультацией к врачу.Так, гимнастику нужно начать с наклонов головы — по 5 раз в каждую сторону. Далее столько же раз следует сделать повороты головы без рывков вправо и влево. После этого необходимо пять раз опустить подбородок вниз, а завершает гимнастику сведение лопаток с опущенными в этот момент плечами. Последнее действие нужно выполнять в течение 5 секунд 5 раз подряд.При возникновении боли, головокружения или слабости в момент выполнения гимнастики следует сразу остановиться. Если же наблюдается скачок давления, необходимо сесть и провести в спокойном положении не менее пяти минут.Если давление выше 180/120 миллиметров ртутного столба и есть боль в груди, одышка, слабость или онемение, нарушение речи либо зрения, необходимо срочно вызвать скорую.

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