Трихолог объяснил, почему волосы могут выпадать после болезни

Бывает так, что после болезни у человека начинают выпадать волосы. Причём не сразу, а спустя 2–3 месяца. С чем связана проблема и что с этим делать, рассказал в беседе с «Чемпионатом» Эдуард Бучаров, врач-трихолог клиники «Доктор Волос».Первым делом специалист объясняет причины выпадения волос после болезни. Проблема в том, что волосяные фолликулы чутко реагируют на любые внутренние сбои. Заболевания, особенно сопровождающиеся высокой температурой, тяжёлой интоксикацией, хирургическим вмешательством или травмой, создают сильный физиологический стресс.Главным механизмом потери волос в этот период становится реактивное телогеновое выпадение. В норме около 85–90% волос находятся в фазе анагена — периоде активного роста. Однако на фоне болезни организм перенаправляет ресурсы на жизнеобеспечение важных органов. В результате происходит массовый преждевременный переход фолликулов из фазы анагена в фазу телогена — фазу покоя.Поскольку телоген длится в среднем от двух до трёх месяцев, заметное и пугающее увеличение количества выпадающих волос наблюдается не в самый разгар болезни, а значительно позже.Помимо физиологического стресса, к потере волос приводит целая комбинация сопутствующих факторов. Системные заболевания и инфекции часто вызывают гормональный дисбаланс, а дисфункция щитовидной железы нарушает нормальную цикличность роста.Во время болезни нередко развивается дефицит питательных веществ из-за снижения аппетита, ухудшения всасывания в кишечнике или повышенного расхода нутриентов. В результате возникают дефициты белка, железа, цинка, селена, а также витаминов D и группы B.Свою роль может сыграть и медикаментозное лечение — некоторые лекарственные препараты способны провоцировать реактивную алопецию или нарушать кровоснабжение волосяных луковиц.Эдуард Бучаров отмечает, что с возрастом риск подобных проблем выше, чем в молодости, потому что фолликулы начинают продуцировать более тонкие и менее плотные стержни волос. Они более уязвимы к внешним и внутренним воздействиям.Восстановление густоты волос требует комплексного подхода, который начинается с визита к трихологу для проведения диагностики. Важно определить причинные факторы выпадения, а также исключить патологические формы алопеции.Затем пациентам рекомендуется коррекция рациона и устранение выявленных дефицитов. В меню необходимо включать продукты, богатые белком, полиненасыщенными жирными кислотами, железом и микроэлементами, а приём специализированных витаминно-минеральных комплексов врачи могут назначить по результатам лабораторных анализов.Для стимуляции кровообращения и активизации «спящих» луковиц специалист может подобрать курс аппаратных и инъекционных процедур, таких как мезотерапия, плазмотерапия или низкоинтенсивная лазерная терапия. Важную роль играет бережный домашний уход без агрессивного химического воздействия, жёсткого стайлинга и термических повреждений.Эдуард Бучаров подчёркивает: телогеновое выпадение после болезни — это временная реакция организма. Но в то же время при возникновении этой проблемы важно пройти диагностику, исключить неблагоприятные формы алопеции и принять меры, чтобы телогеновое выпадение после болезни не стало хроническим.

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