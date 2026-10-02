Названы эффективные и при этом доступные способы замедлить старение мозга

Начинать заботиться о мозге нужно задолго до первых жалоб на забывчивость, рассказала невролог Медицинского центра «Медин» Ольга Бутенко. Доступные способы замедлить старение этого органа она назвала «Ленте.ру».По словам врача, старение мозга — естественный процесс, который нельзя остановить. При этом на скорость этого процесса влияют состояние сердца и сосудов, питание, образование, хронические болезни, физическая и социальная активность.Главным условием здоровья мозга Бутенко назвала регулярное движение. Важно также не курить, а гипертонию, диабет и нарушения липидного обмена не запускать. Не стоит жертвовать и сном, подчеркнула специалист. Во сне мозг обрабатывает то, что произошло за день, закрепляет новую информацию. При постоянном недосыпе страдают память и внимание, меняется эмоциональное состояние.«Кроме того, мозгу нужна постоянная интеллектуальная нагрузка. Причем полезнее не разгадывать каждый день одни и те же кроссворды, а браться за что-то новое», — отметила невролог. Это может быть иностранный язык, музыкальный инструмент, незнакомый бытовой или рабочий навык. Подойдут чтение и путешествия. Так формируется когнитивный резерв, благодаря которому мозг дольше компенсирует возрастные изменения, объяснила доктор.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки