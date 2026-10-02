Стоматолог объяснил, почему человек скрипит зубами во сне

Человек может годами скрипеть зубами во сне и не знать об этом. Иногда характерный звук первым замечает тот, кто спит рядом. В других случаях стоматолог видит признаки повышенной нагрузки — стираемость, сколы, трещины — и начинает расспрашивать пациента об утреннем напряжении в челюсти и качестве сна. Почему возникает бруксизм и чем он может навредить, в беседе с «Чемпионатом» рассказал стоматолог-ортопед клиники научной стоматологии «Дантистофф» Кирилл Чащин.Бруксизм сна — это активность жевательных мышц во время сна: человек может сильно сжимать зубы или двигать челюстью, иногда с характерным скрежетом. Такие эпизоды часто возникают во время коротких активаций нервной системы — микропробуждений, которых человек утром даже не помнит.По словам врача, одной причиной объяснить бруксизм нельзя. Стресс действительно может иметь значение, но виноват он не всегда. Исследования находят связь с курением, большим количеством кофеина и алкоголя, а также с некоторыми лекарствами, в частности с отдельными антидепрессантами. Изучают и связь с гастроэзофагеальным рефлюксом.Раньше ночной скрежет часто объясняли неправильным прикусом. Сейчас убедительных данных, что особенности прикуса запускают бруксизм, нет. Поэтому исправлять прикус только ради того, чтобы человек перестал скрипеть зубами, обычно не имеет смысла, говорит Кирилл Чащин.Если человек сильно и регулярно сжимает зубы, со временем они могут стираться, появляются трещины, сколы и чувствительность. Дополнительную нагрузку получают пломбы, коронки и виниры.Стоматолог в первую очередь проверяет, не страдают ли от бруксизма зубы. Если нагрузка уже приводит к повреждениям, врач может предложить индивидуальную ночную капу. Она создаёт защитный слой между зубными рядами и снижает риск дальнейшего стирания.«Я обычно сразу объясняю: капа защищает зубы, но она не лечит бруксизм. Челюсти могут продолжать сжиматься, а наша задача — сделать так, чтобы зубы от этого не разрушались», — говорит Чащин.К стоматологу стоит обратиться, если появились сколы, заметная стираемость, чувствительность, боль или регулярное напряжение в жевательных мышцах после сна.

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