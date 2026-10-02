Высокое кровяное давление может напрямую ускорить развитие остеоартроза

Остеоартроз, при котором хрящ в суставе постепенно разрушается, приводя к болезненному трению костей друг о друга, является основной причиной инвалидности среди пожилых людей во всем мире. До сих пор это также считалось следствием механического износа.Исследователи из Чоннамского национального университета в Южной Корее выдвинули альтернативную гипотезу: что, если высокое кровяное давление (гипертония) также может способствовать разрушению хрящевой ткани?В новом исследовании, опубликованном в журнале Science, ученые установили связь между гормоном аргинин-вазопрессином (АВП), уровень которого выше у людей с гипертонией, и его рецептором AVPR1A – по сути, «замком» на поверхности клеток, который позволяет АВП запускать химическую реакцию.Хотя AVPR1A практически отсутствует в здоровом хряще, его присутствие начинает увеличиваться с возрастом или после травмы.Исследователи предполагают, что это, по сути, подготавливает хрящ к взаимодействию с АВП, что затем запускает химические реакции, приводящие к разрушению ткани.«Мы выявили нейроэндокринный механизм, посредством которого гипертония ускоряет патогенез остеоартроза в суставах, предрасположенных к нему в результате механических повреждений или старения», — пишут исследователи.Опираясь на исследования, которые ранее выявили гипертонию как фактор риска развития остеоартроза, исследовательская группа изучила данные 36 820 человек в возрасте 45 лет и старше из базы данных медицинских обследований и обнаружила, что у людей с высоким кровяным давлением гораздо выше вероятность развития остеоартроза.Как показали данные, связь была сильнее у женщин и наиболее выражена у людей с наиболее тяжелыми повреждениями колена.После этого анализа были проведены эксперименты с мышами, у которых было изменено кровяное давление, и которым затем были выполнены хирургические процедуры для имитации остеоартроза.Исследования на мышах показали, что гипертония связана с большей потерей хряща в пораженном суставе. Однако повышенное кровяное давление не оказывало влияния на здоровые суставы мышей: для этого требовалось сочетание травмы и гипертонии.«Как механический износ, так и естественное старение выступали в качестве факторов, активизирующих процесс, за счет повышения базальной экспрессии AVPR1A», — пишут исследователи. «Следовательно, для активации сигнального пути AVP-AVPR1A требовалась именно такая предварительная подготовка, а не только гипертония».Когда исследователи выводили мышей без рецептора AVPR1A или использовали препараты для его подавления, степень повреждения хряща уменьшалась.Дальнейший анализ клеток хряща мышей в лабораторных условиях позволил идентифицировать «переключатель» внутри клеток хряща, который активируется АВП (аденотропным гормоном), вызывая повреждение ткани. Это будет полезно для разработки новых методов лечения остеоартроза на основе полученных данных, хотя для этого потребуются дополнительные исследования.«Продемонстрировав, что системная передача сигналов АВП взаимодействует с локально индуцированным AVPR1A в механически поврежденных или стареющих суставах, это исследование предоставляет механистическую основу, объясняющую, как хроническая гипертония ускоряет дегенерацию хряща», — пишут исследователи.Следующим шагом могут стать долгосрочные исследования на людях, в ходе которых будет вновь изучено взаимодействие высокого кровяного давления и потери хрящевой ткани, чтобы выяснить, сохраняются ли те же химические реакции, которые наблюдались здесь у мышей.Если это так, это может означать фундаментальное переосмысление того, как развивается остеоартроз и как его лечить. Ожирение, например, является хорошо известным фактором риска как гипертонии, так и остеоартроза, и это исследование улучшает наше понимание причин этого явления.Число людей, страдающих остеоартрозом, в настоящее время приближается к 600 миллионам и быстро растет, при этом методы лечения за последние пару десятилетий практически не изменились.Если это исследование получит дальнейшее развитие, возможно, удастся эффективно бороться с одной из ключевых причин развития остеоартроза у некоторых людей.«Наши результаты указывают на ось AVP-AVPR1A как на перспективную терапевтическую мишень для предотвращения ускоренного прогрессирования остеоартроза, вызванного гипертонией, и сохранения целостности суставов у уязвимых групп населения», — пишут исследователи.

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