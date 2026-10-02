Россиян призвали внести важные изменения в питание ради здоровья кишечника и сердца

Кардиолог, эксперт компании SOLGAR Ольга Белюшина рассказала, какие важные изменения стоит внести в рацион питания ради здоровья кишечника и сердечно-сосудистой системы. Своими рекомендациями она поделилась с россиянами в разговоре с «Лентой.ру».Врач заявила, что состояние кишечной микробиоты напрямую связано со здоровьем сердца и сосудов. По ее словам, в кишечнике обитают триллионы микроорганизмов, которые управляют иммунитетом. Кроме того, они влияют на уровень серотонина, тревожность и настроение и отвечают за энергию и обмен веществ. «Дисбаланс микробиоты вызывает хроническое вялотекущее воспаление и в конечном итоге влияет на развитие атеросклероза», — предупредила Белюшина.Прежде всего для поддержки одновременно кишечника и сердечно-сосудистой системы кардиолог призвала пить воду перед едой. Стакан воды за 15-20 минут до еды помогает снизить аппетит, а значит, избежать переедания и лишнего веса.Еще одна рекомендация врача — есть медленно, так как это повышает чувство сытости при завершении приема пищи. «Добавление острого перца чили в блюда замедляет скорость еды и снижает объем потребляемой пищи, не ухудшая ее вкусовых качеств. Это эффективный способ контроля пищевого поведения без изменения текстуры блюд», — отметила доктор.Также Белюшина рекомендовала сократить потребление алкоголя, поскольку эта привычка часто сопровождается перееданием, особенно в компаниях. Среди других рекомендаций специалиста — избегать калорийных соусов и выбирать нежирные животные белки.

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