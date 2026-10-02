В Минздраве рассказали, что поможет предотвратить перелом шейки бедра
Чтобы профилактировать травмы, нужно работать над укреплением костной системы организма.
Для этого в первую очередь важна физическая активность.
«Для костной ткани полезна обычная ходьба — минимум час — полтора часа в день», — следует из сообщения.
Во-вторых, необходимо полноценно питаться. Особенно важен кальций. Его много в молочных продуктах, особенно в твердых сортах сыра.
В-третьих, откажитесь от курения и алкоголя. Например, когда подростки начинают курить до формирования полной костной массы, дальше они ее не наберут, предупреждает эксперт.
Чаще всего перелом шейки бедра возникает у людей старшего возраста на фоне остеопороза. Перелом способен приковать человека к постели. А длительная неподвижность запускает ряд осложнений, в их числе — пневмония, пролежни, тромбофлебит, инфаркты и инсульты.
Поэтому, если травма случилась, надо как можно быстрее обратиться к врачу. Операция, проведенная в первые 48 часов, позволяет восстановиться быстрее, а риск тяжелых осложнений снизится.
В России пациентам с переломом шейки бедра выполняется эндопротезирование. Врачи полностью или частично заменяют поврежденный сустав искусственным имплантом. В РФ это «золотой стандарт» лечения пожилых пациентов, так как позволяет быстро вернуть человека к активной жизни.
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