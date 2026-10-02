В Минздраве рассказали, что поможет предотвратить перелом шейки бедра

Перелом шейки бедра чаще всего случается у людей пожилого возраста на фоне остеопороза. Особую опасность представляют последствия травмы: длительное пребывание в постели повышает риск инфарктов, инсультов и других заболеваний. Что делать для профилактики перелома, рассказала руководитель научного отдела метаболических остеопатий и опухолей костей НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова Минздрава России Светлана Родионова, ее слова приводятся в канале ведомства в Max.Чтобы профилактировать травмы, нужно работать над укреплением костной системы организма.Для этого в первую очередь важна физическая активность.«Для костной ткани полезна обычная ходьба — минимум час — полтора часа в день», — следует из сообщения.Во-вторых, необходимо полноценно питаться. Особенно важен кальций. Его много в молочных продуктах, особенно в твердых сортах сыра.В-третьих, откажитесь от курения и алкоголя. Например, когда подростки начинают курить до формирования полной костной массы, дальше они ее не наберут, предупреждает эксперт.Чаще всего перелом шейки бедра возникает у людей старшего возраста на фоне остеопороза. Перелом способен приковать человека к постели. А длительная неподвижность запускает ряд осложнений, в их числе — пневмония, пролежни, тромбофлебит, инфаркты и инсульты.Поэтому, если травма случилась, надо как можно быстрее обратиться к врачу. Операция, проведенная в первые 48 часов, позволяет восстановиться быстрее, а риск тяжелых осложнений снизится.В России пациентам с переломом шейки бедра выполняется эндопротезирование. Врачи полностью или частично заменяют поврежденный сустав искусственным имплантом. В РФ это «золотой стандарт» лечения пожилых пациентов, так как позволяет быстро вернуть человека к активной жизни.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки