Россиян предупредили об опасности алкоголя и кофе при приеме одного лекарства

Алкоголь и кофе не следует сочетать с горячими порошками от простуды, предупредил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.По словам Онищенко, особенно опасно сочетать парацетамол с алкоголем, поскольку оба вещества создают дополнительную нагрузку на печень. Специалист также призвал не превышать рекомендованную дозировку лекарств в надежде на то, что это поможет быстрее избавиться от симптомов болезни.Отдельно эпидемиолог предостерег от кофе во время приема горячих порошков. «Пакетики ни в коем случае не пьем ни с кофе, ни с алкоголем», — заявил Онищенко. Он пояснил, что кофе может усиливать некоторые проявления простудного состояния.Онищенко отметил, что если препарат с парацетамолом принять при первых признаках простуды, то можно остановить ее дальнейшее развитие. Поэтому он посоветовал первым делом выпить лекарство, а не пытаться лечиться алкоголем и ставить на себе другие сомнительные эксперименты.

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