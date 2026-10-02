Россиянам рассказали о способах «заражения» раком

Существуют онкологические заболевания, которые связаны с вирусами. В связи с чем иногда говорят о «заразности рака». Об этом рассказала доктор медицинских наук, профессор, директор Института персонализированной онкологии Сеченовского университета, заслуженный изобретатель России Марина Секачева. Ее слова приводит «Царьград».Так, по словам специалиста, вирус папилломы человека (ВПЧ) способствует развитию рака шейки матки. «Если вот этой вирусной инфекции не будет, то вероятность развития рака шейки матки у женщины уменьшается на целых 90 процентов», — указала Секачева. Специалист напомнила, что существует вакцина против ВПЧ.Также существует вирус гепатита В. «Если нет вируса гепатита B, то вероятность развития рака печени значимо снижается. Отсюда и разговоры, что раком можно заразиться», — рассказала доктор медицинских наук, отметив, что вакцинация от него также включена в календарь.

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