Россиянам рассказали о способах «заражения» раком
Так, по словам специалиста, вирус папилломы человека (ВПЧ) способствует развитию рака шейки матки. «Если вот этой вирусной инфекции не будет, то вероятность развития рака шейки матки у женщины уменьшается на целых 90 процентов», — указала Секачева. Специалист напомнила, что существует вакцина против ВПЧ.
Также существует вирус гепатита В. «Если нет вируса гепатита B, то вероятность развития рака печени значимо снижается. Отсюда и разговоры, что раком можно заразиться», — рассказала доктор медицинских наук, отметив, что вакцинация от него также включена в календарь.
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Добавил belyash в категорию Онкология
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