Врач Новикова: ватные палочки проталкивают серу глубже, что приводит к снижению слуха

Ватные палочки и уши — это привычный бытовой дуэт, но для врача он выглядит как источник проблем. Использование ватных палочек приводит к снижению слуха, образованию серных пробок, отиту, а также разрыву перепонки, рассказала «Газете.Ru» врач-оториноларинголог клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Яна Новикова.«Палочка не "чистит" ухо, а проталкивает серу глубже, к барабанной перепонке, и так появляются серные пробки, заложенность и снижение слуха. Плюс нежная кожа слухового прохода легко травмируется: из банальной царапины получается воспаление, наружный отит, а иногда случаются и разрывы перепонки. Их до сих пор продают как продукт "для ушей", но важно понимать, что производители всего лишь подстраиваются под привычку людей: "чистить уши палочками" многие привыкли с детства и воспринимают это как норму. Маркетинг подыгрывает этой привычке, хотя современные ЛОР?рекомендации говорят прямо противоположное», — объяснила врач.При этом Новикова отметила, что ухо может очищаться само, без палочек: достаточно обычной гигиены во время душа и аккуратного вытирания ушной раковины полотенцем, не залезая внутрь. Если есть склонность к серным пробкам — не ковырять их, а прийти к ЛОР?врачу, который подберет капли или безопасно промоет ухо.

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