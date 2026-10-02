Врач рассказала о плюсах розового шума для улучшения сна

Врач общей практики Дебора Ли и исследовательница сна Лора Льюис считают, что розовый шум помогает лучше восстанавливать организм во время сна.По словам Ли, розовый шум звучит в том же диапазоне, что и белый, но интенсивность у него ниже на три децибела на октаву. Например, к таким звукам относятся шелест листьев или шум океанских волн.Льюис, которая исследует влияние розового шума на сон, считает, что если в определенный момент сна стимулировать подобными звуками мозг, можно увеличить число медленных электрических волн. По ее словам, в теории для человека это будет значить улучшение сна, лучшее восстановление и очищение мозга от метаболических отходов.

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