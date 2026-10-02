Врач оценила эффективность двух популярных у россиян продуктов для профилактики простуд

Убедительных доказательств эффективности чеснока и имбиря в профилактике простуды и гриппа нет, заявила терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая. Эффективность этих двух популярных у россиян продуктов для защиты от сезонных инфекций она оценила в разговоре с «Лентой.ру».«Чесноку и имбирю приписывают способность блокировать вирусы еще до появления первых симптомов заболевания. Однако гарантий, что человек, который каждый день ест чеснок или пьет имбирный чай, гарантированно будет реже болеть, нет», — подчеркнула Бурнацкая.Врач рассказала, что у чеснока основное внимание ученых привлекают серосодержащие соединения. Одно из наиболее известных — аллицин, который образуется при повреждении зубчика, например, когда его раздавливают или нарезают. По словам специалистки, в лабораторных условиях различные соединения чеснока демонстрируют антимикробную и противовирусную активность. Однако переносить результаты экспериментов на клетках непосредственно на профилактику простуды у человека нельзя. С имбирем, как отметила Бурнацкая, ситуация похожая.«Если человеку нравится чеснок и он хорошо его переносит, нет необходимости отказываться от него. То же касается имбиря. Это нормальные продукты питания, которые могут быть частью разнообразного рациона. Но специальной схемы вроде "кусочек чеснока утром и имбирный напиток вечером — и простуда не страшна" медицина не предлагает», — подытожила специалист.

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