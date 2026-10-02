Врач Князева: польза от аскорбинок будет, если есть дефицит витамина C

Аскорбинки действительно могут быть полезны при дефиците витамина С, однако при полноценном питании дополнительный прием обычно не дает заметных преимуществ. Кроме того, большие дозы витамина способны вызвать нежелательные последствия. Об этом «Газете.Ru» рассказала терапевт «СМ-Клиника» Алла Князева.«Так называемые "аскорбинки" — это препараты или добавки с витамином С. Польза у них есть, но прежде всего тогда, когда человек не получает достаточно витамина с пищей или у него выявлен дефицит. При полноценном и разнообразном рационе дополнительный прием обычно не дает заметных преимуществ», — объяснила врач.Витамин С необходим для образования коллагена — белка, который входит в состав кожи, сосудов, костей и других тканей. Выраженный дефицит может проявляться слабостью, кровоточивостью десен, появлением синяков, медленным заживлением повреждений кожи.Однако воспринимать аскорбинки как средство, способное надежно защитить от простуды, не стоит. Регулярный прием витамина С не предотвращает большинство ОРВИ у обычного человека. У тех, кто постоянно принимает добавку, простуда может протекать немного короче и легче. Но если начать пить большие дозы уже после появления насморка и боли в горле, выраженного лечебного эффекта ожидать не следует.Большинство людей может получать достаточное количество витамина С из обычных продуктов. Его источниками являются сладкий перец, капуста, брокколи, черная смородина, цитрусовые, киви, клубника и картофель. При этом таблетка не заменяет овощи и фрукты, поскольку вместе с ними организм получает клетчатку и множество других полезных веществ.«Важно учитывать, что привычные сладкие аскорбинки часто содержат сахар или глюкозу. Если есть их как конфеты, можно незаметно получить не только избыточную дозу витамина, но и большое количество простых углеводов. Кислота и сахар при частом контакте с зубами также могут неблагоприятно влиять на эмаль. Особенно важно хранить упаковку вне доступа маленьких детей, которым нравится сладкий вкус таблеток», — предупредила Князева.Прием больших доз не делает витамин С полезнее. Его избыток может вызвать тошноту, боль и спазмы в животе, диарею. У людей с предрасположенностью высокие дозы способны увеличить риск образования камней в почках. Осторожность необходима и при заболеваниях, сопровождающихся избыточным накоплением железа, поскольку витамин С усиливает его всасывание.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки