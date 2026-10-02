Врач Князева: польза от аскорбинок будет, если есть дефицит витамина C
«Так называемые "аскорбинки" — это препараты или добавки с витамином С. Польза у них есть, но прежде всего тогда, когда человек не получает достаточно витамина с пищей или у него выявлен дефицит. При полноценном и разнообразном рационе дополнительный прием обычно не дает заметных преимуществ», — объяснила врач.
Витамин С необходим для образования коллагена — белка, который входит в состав кожи, сосудов, костей и других тканей. Выраженный дефицит может проявляться слабостью, кровоточивостью десен, появлением синяков, медленным заживлением повреждений кожи.
Однако воспринимать аскорбинки как средство, способное надежно защитить от простуды, не стоит. Регулярный прием витамина С не предотвращает большинство ОРВИ у обычного человека. У тех, кто постоянно принимает добавку, простуда может протекать немного короче и легче. Но если начать пить большие дозы уже после появления насморка и боли в горле, выраженного лечебного эффекта ожидать не следует.
Большинство людей может получать достаточное количество витамина С из обычных продуктов. Его источниками являются сладкий перец, капуста, брокколи, черная смородина, цитрусовые, киви, клубника и картофель. При этом таблетка не заменяет овощи и фрукты, поскольку вместе с ними организм получает клетчатку и множество других полезных веществ.
«Важно учитывать, что привычные сладкие аскорбинки часто содержат сахар или глюкозу. Если есть их как конфеты, можно незаметно получить не только избыточную дозу витамина, но и большое количество простых углеводов. Кислота и сахар при частом контакте с зубами также могут неблагоприятно влиять на эмаль. Особенно важно хранить упаковку вне доступа маленьких детей, которым нравится сладкий вкус таблеток», — предупредила Князева.
Прием больших доз не делает витамин С полезнее. Его избыток может вызвать тошноту, боль и спазмы в животе, диарею. У людей с предрасположенностью высокие дозы способны увеличить риск образования камней в почках. Осторожность необходима и при заболеваниях, сопровождающихся избыточным накоплением железа, поскольку витамин С усиливает его всасывание.
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