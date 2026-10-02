Врач опроверг самый известный миф о последствиях злоупотребления помидорами

При отсутствии проблем со здоровьем нет общепринятой суточной нормы помидоров, заявил гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов. Самый известный миф о последствиях злоупотребления этим овощем он опроверг в разговоре с «Лентой.ру».«Разговоры о том, что ликопин — вещество, придающее томатам красный цвет, — якобы накапливается в организме и становится токсичным при избытке этого овоща в меню, не имеют под собой убедительных оснований. Для ликопина не установлена стандартная опасная суточная доза из обычной пищи», — рассказал Белоусов.Врач подчеркнул: ликопин не тот компонент, которого нужно бояться в помидорах. Более того, по его словам, термическая обработка овоща и наличие жира в блюде из томатов могут улучшать усвоение этого вещества. Поэтому томатный соус или немного томатной пасты по питательным свойствам необязательно хуже свежего помидора — это просто другой продукт, отметил специалист. В связи с этим он посоветовал внимательно смотреть на состав консервированных помидоров, овощных соков, соусов, кетчупа и других блюд из переработанных томатов. В некоторых из них может быть довольно много добавленной соли или сахара, именно они, а не ликопин, могут вызвать проблемы со здоровьем, объяснил Белоусов.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки