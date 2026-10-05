Названа причина снижения памяти в молодом возрасте

Снижение памяти в молодом возрасте чаще всего связано с нарушениями в работе организма и образом жизни. Причину назвала врач-терапевт Юлия Кондальская в беседе с RT.«Снижение памяти в молодом возрасте не стоит сразу связывать с необратимыми изменениями мозга. У молодых пациентов все чаще встречаются метаболические и стресс-индуцированные функциональные нарушения, связанные с образом жизни и общим состоянием организма, а не нейродегенеративные заболевания», — подчеркнула Кондальская.По ее словам, к нарушениям памяти приводят и нарушение сна, хронический стресс, многозадачность и огромный поток информации. Врач посоветовала для восстановления когнитивных способностей спать по семь-десять часов в сутки, регулярно заниматься физической активностью, а также отказаться от курения.

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