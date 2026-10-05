Кофе без кофеина может иметь неожиданное преимущество перед кофе с кофеином

Кофе без кофеина, возможно, не даёт такого же бодрящего эффекта, но он может оказывать на мозг воздействие, которого нет у кофеина. В недавнем небольшом эксперименте нейробиологи обнаружили, что только участники, которые пили кофе без кофеина, показали значительные улучшения в двух тестах на память. Те, кто пил кофе с кофеином, этого не делали.Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Communications, предполагают, что помимо кофеина, на наш мозг также влияет нечто большее, чем просто кофеин. Виновниками могут быть наши кишечные микробы.Этот эксперимент пока небольшой и предварительный, но нейробиологи начинают подозревать, что кофе, даже без кофеина, может «активизировать» некоторые органы нашего кишечника и изменить их «общительность» с мозгом.«Кофе — это не просто кофеин, это сложный пищевой фактор, который взаимодействует с микробами нашего кишечника, нашим метаболизмом и даже нашим эмоциональным состоянием», — объясняет нейробиолог Джон Крайан из Университетского колледжа Корка в Ирландии. «Наши результаты показывают, что кофе, как с кофеином, так и без него, может влиять на здоровье различными, но взаимодополняющими способами».Лаборатория Крайана в Корке занимается изучением взаимодействия кишечника и его микробиома с мозгом и наоборот.В 2013 году Крайан и его коллега Тед Динан ввели термин «психобиотики» для описания того, как пробиотики могут формировать микробиом кишечника и потенциально улучшать психическое здоровье посредством взаимодействия с мозгом.Теперь Крайана интересует, как кофе может влиять на ось «кишечник-мозг». Он предполагает, что польза от утренней чашки кофе может быть в большей степени связана с кишечной микрофлорой, чем с кофеином.Конечно, кофеин может преодолевать гематоэнцефалический барьер и напрямую взаимодействовать с нервной тканью, но это лишь одно из более чем тысячи соединений, содержащихся в кофе.На самом деле, всё гораздо сложнее. Кофе не содержит пробиотиков, но в нём есть многочисленные полифенолы — растительные соединения, которые, как известно, питают микробы в кишечнике человека.«Нам было интересно посмотреть, повлияет ли кофе, благодаря содержащимся в нем полифенолам, на микробиом?» — объясняет Крайан.Недавний эксперимент в лаборатории Крайана проводился с участием 31 любителя кофе, которым было предложено прекратить пить свои обычные 3-5 чашек кофе в день в течение двух недель.В результате произошло существенное изменение состава кишечной микрофлоры в образцах их стула.После этого периода отмены кофе половине участников давали кофе без кофеина, а другой половине — кофе с кофеином. Никто не знал, кто что принимает.Повторное употребление четырех порций растворимого кофе в день в течение трех недель вызвало резкие изменения микробиома, независимо от наличия кофеина.Участники также сообщили о снижении уровня воспринимаемого стресса, депрессии и импульсивности после возобновления употребления кофе, даже если это был кофе без кофеина.«Была выявлена четкая взаимосвязь между некоторыми когнитивными эффектами, воздействием на иммунную систему, влиянием на уровень стресса и микробиомом», — объясняет Крайан.Однако, что интересно, только возобновление употребления кофе с кофеином было связано со снижением тревожности и психологического стресса, а также с улучшением внимания и бдительности.Это позволяет предположить, что кофеин может оказывать специфическое воздействие на когнитивные функции и настроение, как это уже отмечалось в других исследованиях.«Но, пожалуй, самым удивительным было то, что, вернув в меню кофе, мы также получили очень интересные результаты, вернув в него кофе без кофеина», — добавляет Крайан. «Значит, дело было не только в кофеине».В ходе эксперимента только участники, которые пили кофе без кофеина, показали значительные улучшения в двух тестах на память после возобновления употребления кофе. В ходе этих тестов участникам предлагалось выучить и запомнить ряд слов и названий мест.Группа, употреблявшая кофе без кофеина, улучшила свои результаты по нескольким пунктам теста на знание слов и допустила меньше ошибок в тесте на определение местоположения. Однако в группе, употреблявшей кофеин, существенных улучшений не наблюдалось.Без дальнейших исследований ученые могут лишь строить предположения о причинах. Возможно, полифенолы в кофе питают кишечные микробы и запускают каскад внутренних изменений, которые каким-то образом приводят к улучшению когнитивных функций.Теоретически, кофе может изменить то, какие метаболиты используют микробы и как они взаимодействуют друг с другом.«Это небольшое исследование, — признает Крайан, — оно задает много вопросов».Однако другие недавние исследования кофе также показали, что кофе без кофеина все еще может помочь взбодриться и улучшить когнитивные функции.«Поскольку общественность продолжает задумываться об изменении рациона питания для достижения правильного баланса пищеварения, кофе также может быть использован в качестве дополнительного средства в рамках здорового сбалансированного питания», — утверждает Крайан.Кофеин — это лишь верхушка айсберга.

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