Врач Симкин: привычка держать спину прямой может навредить ей

Привычная команда «выпрямись» не всегда помогает сохранить здоровую осанку. Постоянное напряжение мышц спины, попытки максимально отвести плечи назад и сделать позвоночник идеально прямым могут, напротив, приводить к мышечному утомлению и дискомфорту, рассказал «Газете.Ru» остеопат, руководитель собственной клиники остеопатии Дмитрий Симкин.«Правильная осанка — это не результат постоянного волевого усилия. В норме тело удерживает себя за счет согласованной работы мышц, без необходимости весь день контролировать и специально напрягать спину», — отметил врач.По словам специалиста, совет «держать спину ровно» часто понимают слишком буквально. Человек начинает сознательно напрягать спину, расправлять плечи и сводить лопатки, хотя физиологичная поза не требует постоянного мышечного контроля. При этом в поддержании корпуса участвуют не только мышцы спины, главную роль играют мышцы живота, которые помогают стабилизировать тело. При правильной осанке мышцы спины при этом скорее расслаблены, чем постоянно напряжены.«Еще одно распространенное заблуждение связано с самим представлением о "ровной" спине. Позвоночник здорового человека не представляет собой прямую линию. Если посмотреть на него сбоку, можно увидеть естественные изгибы — лордозы в шейном и поясничном отделах и кифоз в грудном. Эти изгибы физиологичны и необходимы для нормального распределения нагрузки. Поэтому не нужно пытаться сделать спину плоской», — пояснил Симкин.Постоянный сознательный контроль за положением тела во время работы также вряд ли будет эффективным. Человек может несколько минут следить за тем, как сидит за компьютером, но затем погружается в работу и перестает контролировать позу. В результате тело начинает подстраиваться под рабочее место.«Гораздо важнее не пытаться постоянно контролировать себя, а правильно настроить окружающее пространство под свое тело. Например, если монитор расположен слишком низко, человек будет опускать голову. Если кресло не поддерживает спину, тело примет неестественное положение. Поэтому кресло, стол, монитор и другие элементы рабочего места должны быть настроены так, чтобы помогать человеку сохранять физиологичную позу без постоянного сознательного контроля», — сказал остеопат.Дополнительно врач рекомендует чаще вставать, ходить, двигаться и чередовать виды нагрузки, а также не проводить много часов подряд в заведомо неудобной позе.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки