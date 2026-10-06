Врач раскрыл наиболее характерные проявления тромбоза

Тромбоз может проявляться по-разному, рассказал заведующий отделением гематологии АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Радион Тарновский. Наиболее характерные признаки опасного состояния он раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».«При тромбозе глубоких вен часто возникают односторонний отек конечности, боль или чувство распирания, изменение температуры или цвета кожи. При тромбоэмболии легочной артерии возможны внезапная одышка, боль в груди, учащенное сердцебиение, выраженная слабость, иногда потеря сознания», — предупредил врач. При появлении подобных симптомов он призвал срочно обращаться за медицинской помощью.При этом, по словам Тарновского, периодическое измерение «густоты крови» по бытовым признакам — цвету крови при анализе, склонности к головной боли или усталости — не имеет диагностического смысла. Он подчеркнул: если у человека есть факторы риска тромбоза, врач может оценить их совокупность и при необходимости назначить лабораторные или инструментальные исследования.

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