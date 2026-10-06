Врач объяснила, почему без причины появляется озноб

Озноб — это ощущение холода и дрожь, когда нет ни ветра, ни мороза. О причинах появления такого состояния «Чемпионату» рассказала врач-терапевт и генетический консультант Ирина Налимова.Механизм прост: мозг считает, что температура тела ниже нужной, и даёт команду мышцам быстро сокращаться — так организм согревается. Но если «термостат» сбивается регулярно, стоит разобраться.Первая и самая частая причина — начинающаяся инфекция. Когда вирус или бактерия попадают в кровь, иммунитет выделяет пирогены, точка «нормальной» температуры сдвигается вверх. Человек чувствует озноб, хотя градусник пока может показывать 36,6°C. Через некоторое время температура поднимается. Поэтому озноб, как правило, — частый предвестник ОРВИ, ангины, пневмонии и инфекций мочевых путей.Вторая причина — эндокринные нарушения. При гипотиреозе щитовидная железа работает слабо, обмен веществ замедлен, и человек постоянно мёрзнет. При анемии и дефиците железа меньше кислорода доставляется тканям — тоже появляется зябкость. У женщин озноб бывает при гормональной перестройке, например, в климаксе.Третья причина — стресс и вегетативные реакции. При тревоге, панической атаке или сильном испуге выделяется адреналин, он сужает сосуды кожи и возникает дрожь. Это не опасно, но мешает жить.Четвёртое состояние — гипогликемия. Если не есть, уровень сахара падает. Кроме озноба, будут слабость, потливость, голод и дрожь в руках.Пятая причина — лекарства и алкоголь. Некоторые препараты могут вызывать озноб. Алкоголь расширяет сосуды кожи, человек теряет тепло, а потом мёрзнет. Также озноб бывает при обезвоживании и переохлаждении — при потере жидкости и солей нарушается терморегуляция.Врач советует обратиться к специалисту, если озноб сопровождается температурой выше 38°C, спутанностью сознания, сыпью, болью в груди, одышкой или сильной слабостью. Не стоит медлить и когда озноб повторяется без температуры, сопровождается потерей веса, ночными потами, жаждой и частым мочеиспусканием. Специалист назначит анализы крови, ТТГ, ферритин, глюкозу, анализ мочи, иногда УЗИ и ЭКГ.«До визита врача выпейте тёплой воды, измерьте температуру и давление. Не занимайтесь самолечением. Озноб — это сигнал, который стоит услышать и принять меры», — заключила Налимова.

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