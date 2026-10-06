Неудачный шопинг людей с лишним весом связали с развитием депрессии

Частые походы по магазинам одежды и отсутствие необходимых размеров способны усугубить депрессию людей с лишним весом. Об этом «Абзацу» рассказала клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова.По ее словам, при неудачном шопинге полные люди негативно оценивают себя. Как указала специалист, особенно остро воспринимается ситуация, когда привычный размер внезапно не подходит или его нет в наличии.«Психологически многие воспринимают это не как особенность размерной сетки, а как оценку собственного тела. Шопинг может усиливать стыд, недовольство собой, тревогу и желание избегать магазинов», — объяснила она.Она порекомендовала покупателям с нестандартной фигурой не привязываться эмоционально к условным обозначениям на фабричных бирках. Специалист посоветовала ориентироваться исключительно на личные ощущения от вещей.

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