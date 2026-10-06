Врач Барышникова: резь в глазах и двоение могут указывать на скрытое косоглазие

Вечерняя резь в глазах, расплывающийся текст, двоение, тяжесть в глазах — часто эти симптомы списывают на усталость от экранов, однако на деле в каждом третьем случае они говорят о скрытом косоглазии или гетерофории, рассказала офтальмолог Института Миопии Дарья Барышникова.«Явное косоглазие видно невооруженным глазом, когда один или оба глаза отклонены к носу или к виску, — это бросается в лицо. При скрытом косоглазии внешне глаза абсолютно симметричны. Однако один из них в состоянии покоя постоянно норовит отклониться: к носу, к виску, вверх или вниз. Мозг замечает это и включает аварийный механизм, она же фузионная система, которая с усилием сводит картинки с двух глаз в единое целое. Весь день глазодвигательные мышцы работают как на тренажере, без выходных. К вечеру их запас прочности иссякает, и возникает весь набор симптомов, о которых упоминалось выше», — объяснила доктор.По словам врача, чтобы выявить проблему, есть простой ориентировочный тест. Нужно сесть напротив неподвижного предмета, зафиксировать на нем взгляд, затем прикрыть ладонью один глаз, не нажимая на веко. Если через пару секунд открытый глаз «поплывет» или ему придется перефокусироваться — это классический признак скрытого косоглазия.«Также может отмечаться "скачок" изображения предмета, на котором зафиксирован взгляд. Но ставить себе диагноз по одному тесту не стоит. Гораздо важнее обратить внимание на сопутствующие сигналы организма и обратиться к врачу. В кабинете офтальмолога для точной диагностики используют тест Меддокса: специальная линза превращает точечный источник света в полосу, и по величине смещения врач определяет угол отклонения с точностью до десятых», — заметила доктор.В легкой форме гетерофория вообще может не требовать вмешательства, в таких случаях достаточно регулярных перерывов в работе и базовой гимнастики для глаз. Но если декомпенсация нарастает, помощь офтальмолога необходима.

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