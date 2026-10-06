Витамин D может снижать воспаление в кишечнике, меняя иммунный ответ на бактерии

Витамин D может уменьшить воспаление кишечника, изменяя иммунный ответ на кишечные бактерии и улучшая симптомы при заболеваниях кишечника. Результаты исследования были опубликованы в журнале Cell Reports Medicine.Исследователи обнаружили, что целенаправленный прием витамина D может изменить реакцию иммунной системы на кишечные бактерии у людей с хроническим воспалением кишечника. Это изменение позволяет рассматривать данное состояние не только как чрезмерно активную иммунную реакцию, но и как нарушение толерантности, которое может быть частично обратимым.Образцы крови и кала пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника зафиксировали активную перестройку иммунной системы в ответ на присутствие кишечных микробов.Отслеживая эти изменения, Джон Марк Губатан из клиники Майо задокументировал измеримое увеличение защитной иммунной сигнализации наряду со снижением воспалительной сигнализации, связанной с теми же бактериями.В течение 12 недель это изменение последовательно наблюдалось у участников, которые изначально имели низкий уровень витамина D и получали еженедельные добавки.Эти закономерности указывают на специфический иммунный дисбаланс, который можно скорректировать, что поднимает более ясный вопрос о том, насколько устойчивой и клинически значимой может стать такая корректировка.Врачи относят болезнь Крона и язвенный колит к воспалительным заболеваниям кишечника — пожизненным заболеваниям, вызывающим воспаление кишечника с течением времени. В таких условиях иммунная система может ошибочно принимать здоровые клетки кишечника и обычные бактерии за угрозу внутри пищеварительного тракта.Эта ошибка способствует возникновению диареи, боли, усталости, кровотечений, потери веса, а также циклов обострений и ремиссий, которые нарушают повседневную жизнь. Витамин D привлек внимание, потому что он помогает регулировать иммунные клетки, воспаление, состояние костей и уровень кальция в организме.Иммунные белки, называемые антителами, — это белки-маркеры, вырабатываемые организмом, — изменяются в кишечнике по схеме, связанной с толерантностью. В ходе исследования после приема добавки наблюдалось увеличение количества защитного IgA, который обычно присутствует на поверхности кишечника, в ответ на воздействие бактерий.За тот же период уровень воспалительных IgG снизился, что часто связывают с более глубокой иммунной атакой. Более устойчивый баланс IgA может сдерживать распространение бактерий, одновременно снижая сигналы, вызывающие повреждающее воспаление вблизи кишечной ткани.Через 12 недель уровень витамина D в крови повысился на 20 нанограммов на миллилитр, а показатели активности заболевания у участников снизились. Уровень фекального кальпротеина, маркера кала, — белка, уровень которого повышается при воспалении кишечника, — снизился в среднем на 722 микрограмма на грамм.Показатели качества жизни улучшились на 10,8 балла, что свидетельствует об облегчении симптомов, выходящем за рамки одних только лабораторных показателей. Тем не менее, распространенный маркер воспаления в крови существенно не изменился, поэтому положительный эффект был неодинаковым для всего организма.Вторая подсказка обнаружилась в регуляторных иммунных клетках, которые помогают замедлить неконтролируемые реакции до того, как ткани получат дальнейшие повреждения. После приема добавки в образцах крови стали чаще встречаться две группы иммунных клеток, несущих сигналы, направляющие клетки в кишечник.Эксперименты на клетках показали, что витамин D взаимодействует с дендритными клетками — иммунными клетками, которые оповещают другие клетки, — стимулируя выработку защитного IgA. Этот механизм дает основания для дальнейшего изучения данного открытия, но пока не является правилом лечения для пациентов.Прием добавок также изменил то, какие группы бактерий привлекали внимание иммунной системы в кишечнике после лечения.Защитное мечение IgA усиливалось вокруг групп, связанных с молекулами, поддерживающими барьерную функцию, называемыми короткоцепочечными жирными кислотами, которые являются источником энергии, вырабатываемым микробами вблизи слизистой оболочки кишечника.Уровень воспалительных IgG-антител снизился вокруг групп, которые часто увеличиваются в размерах во время активного воспаления кишечника у пациентов в период обострений.Такое разделение помогает объяснить, почему в одном и том же кишечнике могут обитать как полезные бактерии, так и вредные факторы.В основе полученных результатов лежит осторожность, поскольку в исследовании отсутствовала группа плацебо.«Мы наблюдали обнадеживающие признаки, но это не было рандомизированное исследование», — сказал Губатан.Без случайного распределения исследователей невозможно полностью отделить влияние витамина D от естественных изменений, связанных с заболеванием, или других скрытых факторов в ходе последующего наблюдения.Это ограничение делает результат многообещающим, но не способным изменить практику, до тех пор, пока более масштабные контролируемые исследования не проверят его непосредственно на пациентах.Прием высоких доз витамина D без регулярного контроля его уровня в крови в домашних условиях может нанести вред. Избыток витамина D повышает усвоение кальция, а его избыток со временем может повредить почки и мягкие ткани.В ходе исследования применялась доза в 50 000 единиц один раз в неделю, и для обеспечения безопасности в данной группе пациентов эта доза должна находиться под наблюдением врача. Медицинские рекомендации превращают обычную пищевую добавку из самостоятельного эксперимента в целенаправленное вмешательство для пациентов.Персонализированный подход к лечению может начаться с выявления пациентов, которым с наибольшей вероятностью принесет пользу ситуация, когда иммунная система неправильно распознает обычные кишечные бактерии. Анализ крови и кала может показать, изменяет ли витамин D эту взаимосвязь в сторону толерантности.Людям, уже принимающим иммунодепрессанты, может потребоваться иной мониторинг, чем тем, кто на практике корректирует простой дефицит. В конечном итоге врачи смогут объединить данные о питании, составе кишечной микрофлоры и иммунном профиле для определения более безопасного дополнительного лечения. Такой подход предполагает детальное тестирование поведения иммунных клеток.В этом исследовании витамин D не просто повысил показатели крови; он изменил иммуномаркеры, маркеры воспаления и сигналы сдерживания. Теперь исследователям необходимы более масштабные испытания, чтобы определить, кому это полезно, какая доза эффективна и когда прием добавок приносит клиническую пользу.

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