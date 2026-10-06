Россиянам подсказали способ отличить сезонное выпадение волос от облысения
Главное правило, по словам Антоновой, — смотреть не только на количество выпавших волос, но и на то, что происходит с густотой шевелюры со временем. «У человека без алопеции после выпадения постепенно отрастают волосы примерно той же толщины и качества. А при алопеции часть новых волос со временем может становиться тоньше, короче, слабее и менее заметной», — пояснила специалистка.
Кроме того, облысение можно заподозрить по расширяющемуся пробору, просвечиванию кожи головы, истончению хвоста, редеющим в некоторых зонах волосам и появлению среди длинных волос более коротких, добавила дерматолог. В некоторых случаях выпадение и алопеция могут сосуществовать, подчеркнула Антонова.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий