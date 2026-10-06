Россиянам подсказали способ отличить сезонное выпадение волос от облысения

Дерматолог Ольга Антонова подсказала россиянам способ отличить сезонное выпадение волос, которое у многих людей возникает осенью, от облысения. Эту тему она подняла в Telegram-канале.Главное правило, по словам Антоновой, — смотреть не только на количество выпавших волос, но и на то, что происходит с густотой шевелюры со временем. «У человека без алопеции после выпадения постепенно отрастают волосы примерно той же толщины и качества. А при алопеции часть новых волос со временем может становиться тоньше, короче, слабее и менее заметной», — пояснила специалистка.Кроме того, облысение можно заподозрить по расширяющемуся пробору, просвечиванию кожи головы, истончению хвоста, редеющим в некоторых зонах волосам и появлению среди длинных волос более коротких, добавила дерматолог. В некоторых случаях выпадение и алопеция могут сосуществовать, подчеркнула Антонова.

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