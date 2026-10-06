Женщин предупредили о коварстве хламидиоза
Как пояснила Ерофеева, коварство хламидиоза заключается в отсутствии выраженных симптомов. Из-за этого женщины могут на протяжении долгого времени не обращаться к врачу. А если патологию не лечить, повышается риск возникновения воспалительных заболеваний органов малого таза, тазовой боли, спаек и бесплодия, подчеркнула гинеколог.
Доктор также добавила, что, вопреки распространенному мнению, заразиться хламидиозом через полотенца, личные вещи и поцелуи практически невозможно. Дело в том, что патоген в окружающей среде очень быстро погибает. А вот незащищенные половые контакты действительно представляют опасность, предупредила Ерофеева.
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